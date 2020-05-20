ما الذي منحته لكزس لسيارتها RX 2020 وحرمته على باقي الموديلات؟

يكون الهدف دائما من عمليات تحديث الجيل للسيارات إنعاش الموديلات المتواجدة بالأسواق بمنحها مميزات وإمكانيات جديدة في النسخ المحدثة منها، سعيا من شركات السيارات لتحسين المبيعات السنوية.

وتختلف كل شركة عن الآخرى في عمليات تحديث الجيل، وفيما يخص ماركة لكزس الفاخرة التابعة لتويوتا، فإنها عرفت بأن تحديثاتها تكون في أضيق الحدود عند تحديثها لموديل بشكل سنوي، وهو ما اتبعته في طرازها المميز RX، بنسختيه من عام 2019 الماضي، وعام 2020 الجاري.

وجمع موقع "كار أدفايس"، في مقارنة الفوارق الجوهرية التي لوحظت بين نسخة العام الماضي، ونسخة العام الحالي من الطراز والتي كانت في غالبيتها فوارق في التصميم والتقنيات المضافة للطراز.

وبدأ الموقع بقوله إن لكزس منحت النسخة المحدثة لعام 2020 منه مسمى تجراي، RX350L، أما عن التغييرات، فقد بدأ بالتي طرأت على التصميم الخارجي، بذكره أنه من الصعب تحديد ما حدث من تعديلات بين النسختين، بدون أن يوضعا جنبا إلى جنبا للمقارنة.

وفي مقارنته جمع "كار أدفايس"، نسخة 2019 باللون الأبيض، ونسخة 2020 من الطراز بالأسود، وذكر أنه من التغييرات الجلية استخدام لكزس لبعض المكونات البلاستيكية في صناعة الهيكل الخارجي، في نسخة 2020 أكثر من النسخة السابقة من طراز RX350L.

كما منتحت لكزس النسخة الأحدث من الطراز، كشافات أمامية وخلفية بتصميم جديد أكثر حدة، من فئة LED، كما تغير تصميم الواجهة الحاملة لشعار لكزس في مقدمة السيارة بأن أصبحت أكثر تجزئة بعد أن كانت ذات تصميم شرائحي.

Advertisements

كما حدثت لكزس من تصميم إطارات نسخة 2020 من طراز RX350L، مع ابقائها على قياس 20 بوصة، ومنحها اطارات مطاطية من فئة Dunlop SP Sport Maxx 050.





ومن داخل السيارة، أجرت لكزس تغيير كبير فيما يخص التقنيات المساعدة للسائق، بأن تخلت عن شاشات المعلومات بمنطقة التحكم الوسطى التي طرحت بها نسخة العام الماضي من الطراز، وكانت بقياس 8.0 بوصة، واستبدلتها بشاشات أخرى بقياس 12.3 بوصة في نسخة 2020 أكبر حجما.

كما أضافت لكزس لنسخة 2020 أنظمة التشغيل المعلوماتية المتطورة Apple CarPlay و Android Auto، كما زحزحت لكزس مكان تمركزس الشاشة المعلوماتية بمنطقة التحكم الوسطى، بمسافة 13.5 سم، أقرب لمقعد السائق لتسهل من عملية الوصول لها.

ومن التقنيات التي شكلت اختلاف بين نسخة العام الماضي ونسخة العام الحالي من طراز لكزس RX350L، أن قامت الشركة اليابانية بإضافة نظام الفرامل عند الطوارئ Safety System+، الذي يوقف السيارة تلقائيا اذا ما استشعر عدم قدرة السائق على القيام بذلك في الوقت المناسب.

وحسنت لكزس من هذا النظام في نسخة 2020 من الطراز، بأن جعلته أكثر قابلية لاستشعار المركبات المختلفة من حوله، مع تحديث لكزس لأنظمة التحكم في وتيرة السرعة، ونظام التقيد بخط السير التلقائي لمساعجة السائق.