MG الصينية تبدأ رحلة المليون سيارة.. أرقام ومحطات

تسعى شركة MG الصينية المصنعة للسيارات لتحسين معدل مبيعاتها خلال خطة مستقبلية تمتد لأربع سنوات، بهدف الوصول لمعدل بيع مليون سيارة سنويا.

وذلك حسبما ذكر موقع "كار أدفايس"، الذي أفاد بأن ماركة MG، تهدف لتحقيق هذا المعدل من المبعيات بحلول عام 2024 المقبل.

وتضع الماركة الصينية آليات لتحقيق هذا الهدف، وفقا لتقرير نشرته مجلة AutoCar البريطانية، يشمل توسع الماركة في طرح سياراتها للبيع بـ 100 سوق سيارات مختلفة حول العالم.

كما أفاد تقرير مجلة AutoCar أن الماركة الصينية ستطرح ثلاث سيارات جديدة كليا، و أربعة نسخ جديدة من موديلات متواجدة حاليا على مدار السنوات الأربعة القادمة، في سبيل الوصول لمعدل المبيعات التي تسعى له.

وخلال عام 2019 الماضي، نجحت ماركة MG في بيع 298,000 سيارة حول العالم، ما يعني أنها في حاجة لزيادة معدل انتاجها ثلاث أضعاف حتى تصل لهدفها المرجو.

تاريخ العملاق الصيني



شهدت الحرب العالمية الثانية الدفع بالكثير من الجنود الأمريكيين لبريطانيا العظمى وأوروبا لأغراض الحرب. خلال الوقت الذي قضوه في المملكة المتحدة، تعرفوا على السيارات الرياضية من فئة إم جي تي(MG T Type)، وأخذها الكثير منهم أثناء عودتهم لبلادهم. سجلت إدارة التصدير ببريطانيا نقل أعداد كبيرة من السيارات الرياضية من موديلات إم جي تي دي (MG TD)وإم جي تي إف (MG TF)عبر المحيط الأطلنطي وأمريكا، وحينها أصبحت الولايات المتحدة أهم سوق مستوردة لسيارات إم جي.



1924 تم تأسيس موريس جراجات "إم جي"

في عام 1921 انضم سيسل كيمبر لشركة موريس موتورز وترقى حتى أصبح مدير عام الشركة عام 1922. بدأ السيد/ كيمبر بإنتاج موديلات معدلة خصيصًا من سيارات موريس لتنشيط البيع.

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حملت هذه السيارات اسم المكان الذي كانت تُصنَع به وهو موريس جراجات (إم جي). أول سيارة إم جي تم انتاجها هي 14/28، بناء على طلب موريس أكسفورد. وكانت أبرز سيارة إم جي في ذلك الوقت هي “أولد نمبر وان” (Old Number One) التي صنعها السيد/ كيمبر بنفسه للمنافسة في Lands End Trailعام 1925، وفازت بالميدالية الذهبية، وحينها ظهرت علامة إم جي للوجود.

الانتقال إلى أبينجدون

فاقت شعبية إم جي المتزايدة منشآتها الأصلية نموًا. وكانت على الشركة الانتقال لمدينة تلائم العلامة التجارية، ووقع الاختيار على أبينجتون التي تقع على ضفاف نهر التيمز. ولمدة 50 عام تالية، استضافت المدينة عمليات تصنيع السيارة. في عام 1929، حققت إم جي إي إكس 120 “القزم الساحر” MG EX120 ‘The Magic Midget’ رقمًا قياسيًا في السرعة. في عام 1933، أطلقت فعالية “إم جي لايف” MGLiveالعالمية لأول مرة.

إم جي إيه

من المفترض أن أجمل سيارة إم جي هي إم جي إيه (MGA) التي أطلقت عام 1955، كانت تمتاز بمحرك 1500cc وتم تعديله إلى محرك 1600ccعام 1959. بالإضافة لهذه الموديلات الجديدة، تم إنتاج الموديل ذو الاثنين كامة علوية، الذي تصل قدرته إلى 160 قوة حصانية فرملية. تم إنتاج أكثر من 100 ألف سيارة إم جي؛ تم تصدير 95 ألفًا منهن. كانت هذه الأرقام هائلة في ذلك الوقت.

عصر سيارات إم جي المكشوفة

تُعتبر سيارة إم جي بي (MGB)هي أول سيارة رياضية ميسورة التكلفة لمئات الآلاف من العملاء المتحمسين الذين كانوا مخلصين لموديل إم جي إيه (MGA) ورحبوا للغاية بإطلاق إم جي بي (MGB).

كانت أبرز مميزاتها التقنية المعدلة هي الهيكل الأحادي الصلب، بدلًا من التصميم القديم “الجسم – على – الهيكل” الذي كان يُستخدم سابقًا. واحتفظت السيارة بالمحرك 4 سلندر المُستخدم في سيارات إم جي– فئة بي(MG B-Series) . ثم أُطلِقت سيارة إم جي بي(MG B) التي كانت – بلا شك – نقطة تحول لعلامة إم جي التجارية وأصبحت أيقونة لها.

إم جي تتبنى للوائح مجموعة بي للسباقات

بفضل السيارات ذات الأداء العالي والسائقين المهرة، شهدت الثمانينيات طفرة في شعبية السباقات خاصة مع التراث العريق من سيارات السباق. وحصلت إم جي بي (MGB)على لقب أفضل سيارة كلاسيكية مدعمة في مجال الإطارات والمركز الأول في استبدال هيكل السيارة.

سباق مع الزمن

شهدت فترة التسعينيات عودة نادي سيارات إم جي لمكان نشأته بافتتاح مقره الرئيسي في مدينة أبينجتون، تحت اسم “منزل كيمبر” تكريمًا لمؤسسها سيسل كيمبر. وتم إطلاق سيارة إم جي إف(MGF) كأول سيارة إم جي رياضية جديدة كليًا تطلقها الشركة منذ الثمانينيات. لاقت السيارة احتفاء شديد وحازت على شعبية سريعة وأصبحت السيارة الأكثر مبيعًا في العالم. شهدت فترة التسيعنيات والألفينيات إحياء تراث سيارات إم جي الرياضية في بطولة السيارات السياحية البريطانية الشهيرة (BTCC).

الوقت الحالي

منذ عام 2015، ركزت إم جي على تصنيع موديلات عالية المميزات من أجل زيادة الأرباح. فلأول مرة في تاريخ إم جي، قدمت الشركة ثلاثة موديلات مختلفة؛ وهي إم جي 3 (MG 3)الهاتشباك وإم جي 6 (MG 6)السيدان، بالإضافة إلى إم جي جي إس (MG GS)السيارة الرياضية المدمجة. حاليًا، تركز الشركة على السيارات الرياضية بتقديمها سيارة إم جي زد إس (MG ZS)الجديدة كليًا، التي تتميز بتصميم عصري يعكس تطلع العلامة التجارية إلى تقديم موديلات مستقبلية متطورة.