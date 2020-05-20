فورد E-Series فان تتحول إلى شاحنة رابتورباص 6×6

الخليج ٣٦٥ نت – تمتلك فورد F-150 رابتور شعبية كبيرة منذ الكشف عنها في 2010 والجيل الثالث على الأبواب، حيث رأت فورد حينها إمكانية مشاركتها في سوق شاحنات الطرق الوعرة، وقد حققت أرباح كبيرة منذ ذلك الحين، ولكن هذا لم يمنع شركات التعديل مثل هينيسي بيرفورمانس من إنشاء حزم تعديل لصنع رابتور أكثر شراسة، وهناك شركات تعديل تمتلك خيال إبداعي للغاية مثل فورد ماركت في روسيا.

بدلاً من تعديل فورد F-150 رابتور الفعلية، قررت شركة التعديل تطبيق أسلوب رابتور على سيارة فورد E-Series قديمة عبر إعطائها مجموعة عجلات كبيرة، والنتيجة هي شاحنة ضخمة 6×6 تحمل اسم رابتورباص، وكما ترون، كانت الشاحنة قبل التعديل في حالة سيئة للغاية، ولا نعرف في أي مرحلة تمت إضافة العجلات الضخمة، كما تمت إضافة أجزاء أخرى مثل شبك ومصد ومصابيح أمامية ومصابيح خلفية جديدة، بالإضافة إلى مجموعة من مصابيح ليد في المقدمة.

أسفل غطاء المحرك، على الرغم من أن المحرك لا يزال مجهولاً، لكن من الممكن تقنياً وميكانيكياً استخدام محرك V6 سعة 3.5 لتر مزدوج التيربو بقوة 450 حصان و691 نيوتن.متر، ولكن مهما كان المحرك الذي استخدمته شركة التعديل، فسيظل بحاجة إلى أن يكون قوياً بما يكفي لتتمكن رابتورباص من تلبية التوقعات المستوحاة من مظهرها القوي.

في الختام، تم بناء هذه السيارة لتكون قوية وسريعة على الطرق الوعرة، حيث حصلت على زنبركات إضافية في العجلات الأمامية والخلفية، ولا توجد أية معلومات حول ما إذا كانت رابتورباص 6×6 معروضة للبيع أم لا.

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