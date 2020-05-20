“بالفيديو” شاهد بوجاتي شيرون بور سبورت تتألق على المضمار

الخليج ٣٦٥ نت – بعد أسابيع من الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، وصل مهندسو بوجاتي إلى حلبة بيلستر بيرغ بألمانيا لاختيار سيارة شيرون بور سبورت، حيث قام مجموعة من ثمانية مهندسين من بينهم رئيس التطوير، ستيفان إلروت، ورئيس تطوير المنصة، ياشين شوالبي، بوضع نموذجين أوليين من بور سبورت على المضمار، وقد تم تقليل حجم الفريق ليتوافق مع لوائح السلامة الحالية.

يشتهر المضمار بصعوبته لكثرة لفاته وارتفاعاته، حيث يبلغ طوله الإجمالي 4,207 متر، وقد قال إلروت أن اختبار السيارة على المضمار أمر هام للغاية لتطويرها، وهذه هي المرة الأولى التي يتم اختبار السيارة من قبل السائقين ذوي الخبرة واستعراض قوتها على مضمار السباق.

بالمقارنة مع شيرون القياسية، تزن بور سبورت أقل بحوالي 50 كجم، في حين أن القوة السفلية أكبر والهيكل أكثر صلابة، بالإضافة إلى ناقل حركة مطور حديثاً بنسبة تروس أقصر بـ 15%، بالإضافة إلى زيادة سرعة المحرك القصوى، حيث يقول إلروت أن المحرك W16 ذو قوة 1500 حصان وعزم دوران يبلغ 1600 نيوتن.متر يعمل بشكل أسرع، مما يوفر تجربة قيادة أكثر واقعية وعاطفية، ويتصل المحرك بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات.

في الختام، ستبدأ بوجاتي إنتاج شيرون بور سبورت والذي يقتصر على 60 نسخة في النصف الثاني من عام 2020، بسعر لا يقل عن 3.28 مليون دولار (12.3 مليون ريال) للواحدة، ويتوقع أن تذهب السيارة في الأسابيع القليلة المقبلة للاختبار على حلبة نوربورجرينج الشهيرة.

Advertisements