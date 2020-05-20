كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 20 مايو 2020 11:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر BMW تكشف عن G30 5 Series السيدان المحسنة الأسبوع المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن تقوم BMW بالكشف عن سيارة G30 5 Series السيدان المحسنة الأسبوع المقبل، حسبما أكدت صورة معاينة نشرت على الحساب الرسمي لشركة BMW في كوريا بموقع Instagram.

وتظهر الصورة سيارة G30 5 Series السيدان المحسنة، ترتدي نفس المظهر الأمامي المعاد تصميمه كنماذج أولية تم رصدها مسبقًا، وتكشف عن تاريخ العرض العالمي الأول في 27 مايو.

وتكشف الصورة أيضا التي تحمل عنوان "5 و 6"، أن سلسلة 6 Gran Turismo سيتم تحديثها بالمثل والكشف عنها في نفس الوقت.

لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل سيارة G30 5 Series السيدان المحسنة ولكن تم عرض صورتها التشويقية فقط قبل الكشف الرسمي عنها.