بالصور.. قوائم أحدث السيارات الجاهزة للطرح بالأسواق بعد كورونا

دخلت أكثر من 13 شركة لإنتاج السيارات السباق نحو المستهلك، مع بداية إنفراجة وفتح اقتصادات عديدة كانت اغلقت جراء تفشي فيروس كورونا، وجمع موقع "كار أدفايس" قائمة شاملة لمواعيد طرح السيارات المقرر الكشف عنها حتى نهاية عام 2020 الجاري من مختلف الماركات، مع الأشارة لاحتمالية إجراء تعديلات على هذه المواعيد مستقبلا بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

وبدأ الموقع قائمته بماركة ألف روميو الإيطالية، التي تطرح خلال الربع الثالث من العام النسخ الجديدة من طرازي Giulia وطراز Stelvio.

وضمن القائمة، جاءت ماركة أستون مارتن البريطانية، التي تستعد لطرح ثلاث سيارات جديدة بالأسواق في فترة منتصف العام، هي طراز Vantage Roadster، وطراز Vantage Coupe Manual وطراز Aston Martin DBX.

وتطرح أودي في الفترة المتبقية من العام الجاري، طراز A3 hatch في الربع الأخير من العام، ونسخة 2020 الأحدث من طراز e-tron في الربع الثالث من العام.

بالإضافة لنسخة تحديث منتصف الجيل من طراز R8 في الربع الثالث من العام، وكل من طراز أودي RS4 و RS6 و RS5 و طراز RS7 جميهم تطرحهم أودي في الربع الثالث من 2020.

كما تطرح أوضي في أغسطس المقبل طراز RSQ3 في نسخته الجديدة لعام 2020، والجيل الجديد من طراز أودي TT RS.

ومن بي إم دبليو، ذكر موقع "كار أدفايس" أن الشركة البفارية تطرح قبل نهاية مايو الجاري كل من طراز X5 M وطراز X6 M، وطراز M2 CS في فترة منتصف العام، وطراز Alpina B3 في الربع الأخير من العام، في حين ألغت بي إم دبليو طرح طراز M340d xDrive الذي كان مقررا طرحه خلال 2020.

وشركة فورد الأمريكية، التي ستطرح في الفترة المتبقية من 2020، طراز Performance Focus ST في يونيو المقبل، وطراز Escape بنسخة تقليدية وأخرى كهربائية هجينة خلال الربع الثالث من العام، وطراز Puma الذي تطرح فورد في النصف الثاني من العام.

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وشركة هوندا التي تطرح في النصف الثاني من العام نسخة 2020 الجديدة من طراز CR-V، والجيل الجديد من طراز Civic Type R نهاية العام.

وجاءت بالقائمة أيضا شركة هيونداي، التي تطرح سيارتين جديدتين في النصف الثاني من 2020، هم طراز i30 hatch والنسخة السيدان من الطراز نفسه، وطراز "سوناتا".

وضمن القائمة جاءت شركة كيا الكورية الجنوبية، التي تطرح الجيل الجديد من طراز Carnival بحلول الربع الرابع من العام، وطراز بيكانتو في نسخة تحديث منتصف الجيل منه وذلك خلال الربع الرابع من العام، وطراز سورينتو الذي يأتي في النصف الثاني من العام، وطراز ستونيك الذي يطرح في نهاية 2020 وطراز "ستينجر" الذي يطرح في الربع الثالث من العام.

ومن بعدها جاءت بالقائمة شركة مرسيدس، التي تستعد لعام حافل بالطرح، إن لم يتدخل كورونا ليعطل طرح مديلاتها المقرر الكشف عنها بالوقت المتبقي من العام.

ومن هذه الموديلا الجيل الجديد من طراز CLA 250 و طراز GLC 300e معا في النصف الثاني من العام، وكل من طراز GLA وطراز GLB وطراز GLE 350e PHEV، وطراز AMG GLE 53 وطراز AMG GLE 63 وطراز AMG GLE 63 Coupe وطراز GLE Coupe وأيضا كل من طراز AMG GLS 63 وطراز Maybach GLS جميعهم يطرحون في الربع الثالث من العام، والربع الأخير يطرح من مرسيدس طراز E-Class بنسخته الـ "فيس ليفت".

ثم ذكر موقع "كار أدفايس"، السيارات المتوقع طرحها من ماركة فولكس فاجن، ومنها طراز "أرتيون" الذي يطرح نهاية العام، وطراز California Beach الذي يطرح في الربع الثالث من العام، وطراز Transporter T6.1 الذي يطرح في فترة منتصف العام، وطراز Touareg V8 TDI الذي يطرح قبل بداية 2021 مباشرة.

واختتم الموقع قائمته بماركة فولفو السويدية، التي تطرح كل من طراز XC40 Recharge EV وطراز Polestar 2 قبل نهاية العام.



