بي ام دبليو البينا XB7 2021 تنكشف بقوة 621 حصان!

الخليج ٣٦٥ نت – تعد بي ام دبليو X7 الجديدة أول اس يو في بثلاثة صفوف من المقاعد في تاريخ صانعة السيارات البافارية، وعلى الرغم من أننا لن نرى نسخة X7 M بترقيات رياضية لها، إلا أن شركة ألبينا المختصة بتعديل سيارات بي ام دبليو كشفت اليوم عن موديل XB7 الجديد الذي يحصل على تحسينات خارجية طفيفة وقوة أكبر.

في البداية، سنتحدث عن التصميم، ففي الأمام تحصل السيارة على مصد معاد تصميمه وحروف كلمة Alpina، ومداخل هواء أكبر لتوفير تبريد أمثل للمحرك، وفي الخلف، حصلت السيارة على مصد معدل ونظام عادم محسن وجنوط مقاس 21 بوصة محاطة بإطارات 285/45 R21 في الأمام والخلف، كما يمكن للمشترين اختيار جنوط أكبر قياس 23 بوصة بتصميم مميز، وتأتي مع إطارات بيريلي عالية الأداء 285/35 ZR23 من الأمام و 325/30 ZR23 في الخلف، وتعليق هوائي قابل للتعديل في الارتفاع اعتماداً على سرعة السيارة.

ومن ناحية الأداء، تستمد السيارة الجديدة قوتها من محرك بثماني أسطوانات يولد قوة 621 حصان و700 نيوتن.متر من عزم الدوران، ما يكفي لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في 4 ثوان، بشرط أن تحتوي على جنوطها القياسية مقاس 21 بوصة، وتصل سرعتها القصوى إلى 290 كم/س، كما حققت السيارة زمن ربع ميل مثير للإعجاب قدره 12.6 ثانية، وهي أرقام ليست سيئة لسيارة تزن 2,658 كجم، ويتم توجيه القوة باستخدام نظام xDrive القياسي من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي ZF بثمان سرعات.

يذكر أن ألبينا XB7 2021 تتوفر بشكل قياسي بثلاثة صفوف من المقاعد يمكن الاختيار بين ستة وسبعة مقاعد، كما ستحتوي الاس يو في القوية على تجهيزات قياسية مثل أبواب بإغلاق ناعم وفتحة سقف بانورامية ثلاثية الأجزاء وتنجيد من الكانتارا والجلد، ومصابيح ليد مدمجة تجعل سقف السيارة مشابه للسماء الصافية بأكثر من 15,000 نمط مختلف، ولكن هذه الأخيرة اختيارية وليست قياسية.

في الختام، ستتوفر ألبينا XB7 الجديدة في الولايات المتحدة بسعر يبدأ من 141,300 دولار (530,000 ريال)، على أن تبدأ الشركة تسليم السيارة للمشترين في سبتمبر المقبل.

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