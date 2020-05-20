تعرف أكثر على “الجبر للتمويل” وتاريخها في خدمة عملائها حول المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – شركة الجبر للتمويل هي شركة مساهمة تأسست من قبل مُلّاك مجموعة شركات الجبر حيث يعود تاريخ المجموعة إلى 1952 عندما بدأ أبناء الشيخ حمد محمد الجبر رحلتهم في عالم التجارة مع إنشاء شركة تجارية صغيرة في المواد الغذائية في مدينة الأحساء

في 1956، تم افتتاح فرع في مدينة الخبر، والذي كان أول نشاط على الصعيد الدولي. لدى المجموعة عدة نشاطات منها: شركة الجبر للسيارات؛ مغسلة الجبر للملابس؛ الجبر للمرطبات؛ الجبر للإلكترونيات؛ الجبر للمقاولات؛ الجبر لمواد البناء؛ ومصنع كرتون الخليج.

كما انها الذراع التمويلي للمجموعة وهدفها أن تكون من أفضل الشركات المتخصصة والمبتكرة في تقديم المنتجات التمويلية وفق الأنظمة والضوابط الشرعية التي تلّبي رغبة عملائنا وطموحاتهم.

قدمت “الجبر للتمويل” العديد من المبادرات في أزمة واهمها وهي تأجيل أقساط العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص لمدة ثلاثة شهور.

كذلك قدمت “الجبر للتمويل” عروضها لشهر رمضان هذا العام 2020 تحت هدف تأجيل استحقاق اول قسط وهو “يستحق القسط بداية العام الهجري القادم” ، بحيث تعطي العميل فرصة ان يبدأ دفع اقساطه ابتداء من العام الهجري الجديد ، وذلك لتحفيز المقبلين على شراء السيارات والتسهيل عليهم.