الكشف عن سعر جينيسيس G80 2021 في أمريكا

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت جينيسيس أن G80 2021 سيبدأ سعرها من 47,700 دولار أمريكي أي ما يعادل 178,000 ريال سعودي عندما يتم طرحها للبيت هناك هذا الصيف، وهو ما يعني أنها تكلف أكثر من سابقتها بـ 5,150 دولار (19,300 ريال)، وتمتلك السيارة تصميماً جديداً جريئاً وأكثر رقياً من ذي قبل، حيث يحصل إصدار 2.5T الأقل على مصابيح ليد ونظام عادم مزدوج وجنوط قياس 18 بوصة، ومساحات مطر بأجهزة استشعار للمطر، ومرايا قابلة للطي كهربائياً.

في الداخل، تمتلك السيارة مقاعد أمامية مدفأة ويمكن تحريكها كهربائياً في 12 اتجاه مع تنجيد من الجلد، بالإضافة إلى نظام ترفيهي 14.5 بوصة مع نظام ملاحة جي بي اس وشاشة ال سي دي 8 بوصة للعدادات، وعجلة قيادة قابلة للإمالة والتصغير، ونظام تحكم في المناخ مزدوج المنطقة ونظام صوتي بـ 12 مكبر صوت، وتقليم أسود وإضاءه محيطية وزر تشغيل المحرك.

من ناحية الأمان، فإن الإصدار الأقل من G80 يمتلك نظام مساعد تجنب الاصطدام الأمامي مع الكشف عن المشاة وراكبي الدراجات، والتحكم الذكي في السرعة مع التعلم الآلي، ومساعد القيادة على الطرق السريعة ومساعد الحفاظ على المسار، بالإضافة إلى نظام مساعد تجنب الاصطدام في النقاط العمياء، ونظام مساعد تجنب الاصطدام في الزحام في الخلف، وتشتمل مزايا الأمان الأخرى عشرة وسائد هوائية وأجهزة استشعار لركن السيارة في الأمام والخلف، ومساعد الخروج الآمن.

أما فيما يتعلق بالقوة، فتستمد السيارة الجديدة قوتها من محرك تيربو رباعي الأسطوانات سعة 2.5 لتر يولد قوة 300 حصان و421 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات يرسل القوة إلى العجلات الخلفية، ويتوفر نظام دفع كلي بتكلفة إضافية تبلغ 3,150 دولار (11,800 ريال) وسيحصل العملاء الذين يختارون هذا الخيار أيضاً على عجلة قيادة ومقاعد خلفية مدفأة.

في حين يبدأ سعر الإصدار التالي في التشكيلة وهو G80 2.5T Advanced من 52,300 دولار (196,000 ريال)، ويحصل على مزايا قياسية إضافية تشتمل على سقف زجاجي بانورامي وجنوط ألومنيوم قياس 19 بوصة، في حين أن التغييرات الأكبر تكون في المقصورة، حيث سيحصل السائق على مقاعد أمامية مهواة، ولمسات خشبية غير لامعة، ونظام صوتي بـ 21 مكبر صوت، ونظام تحكم في المناخ ثلاثي المناطق.

بالوصول إلى إصدار G80 2.5T برستيج والذي يبدأ سعره من 56,600 دولار (212,000 ريال)، حيث يحصل على أبواب تُغلق كهربائياً، ومقاعد جلدية ومقعد سائق بحركة خاصة، وشاحن هاتف ذكي لاسلكي وتقنية المفتاح الرقمي، بالإضافة إلى أنظمة أمان إضافية مثل شاشة الرؤية المحيطية، وشاشة الرؤية العمياء، ومساعد ركن السيارة الذكي عن بعد، ومساعد تفادي الاصطدام الخلفي، كما يمكنك أن تحصل على خيار الدفع الكلي بدفع 2,550 دولار (9,500 ريال) إضافية.

أما إذا كنت تبحث عن المزيد من القوة، فيمكنك الحصول على إصدار G80 3.5T بسعر يبدأ من 59,100 دولار (221,000 ريال)، والتي تستمد قوتها من محرك V6 مزدوج التيربو سعة 3.5 لتر يولد قوة 375 حصان و530 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين يحصل الإصدار على المميزات القياسية بـ 2.5T بالحصول على جنوط 19 بوصة وسقف زجاجي بانورامي، ومفتاح رقمي وأبواب تُغلق كهربائياً ونظام تعليق يتم التحكم فيه إلكترونياً مع تقنيات معاينة الطريق، في حين أن المقصورة أكثر فخامة، حيث حصلت على مقاعد أمامية جلدية مدفأة ومهواة، وتطعيم من الخشب غير اللامع ونظام صوتي بـ 21 مكبر صوت، وشاحن لاسلكي للهاتف الذكي، ونظام تحكم في المناخ ثلاثي المناطق، ويمكن الترقية للدفع الكلي بإضافة 3,150 دولار (11,800 ريال) لسعر الإصدار.

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في النهاية، يبدأ سعر إصدار G80 3.5T بريستيج من 65,100 دولار (244,000 ريال)، ويمتلك جنوط قياس 20 بوصة، ومقاعد من جلد نابا، وبطانة من جلد الغزال، ومقاعد خلفية مدفأة وعجلة قيادة مدفأة، وأجهزة قياس رقمية ثلاثية الأبعاد قياس 12.3 بوصة، بالإضافة إلى مزايا أمان مثل شاشة الرؤية العمياء، ومساعد الركن الذكي عن بعد، ومساعد تفادي الاصطدام الخلفي، وشاشة عرض محيطية ونظام تحذير من التصادم الامامي، على أن يحصل جميع عملاء G80 على ثلاثة سنوات / 58,000 كم من الصيانة المجدولة المجانية، بالإضافة إلى ثلاث سنوات من تحديث الخرائط وبيانات حركة المرور.