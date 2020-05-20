الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما يمثل شراء سيارة جديدة تحدي صعب، بداية من حيرة اختيار السيارة وصولاً إلى تكاليف الصيانة والتأمين، ولذا أصبح اختيار الإيجار طويل الأمد قرار مميز. ولذا حرصت الوفاق لتأجير السيارات على تقديم خدمة الإيجار طويل الأمد، مع توفير العديد من المميزات لضمان راحة العميل وحصوله على أسرع خدمة. وتقدم الوفاق لعملاء التأجير طويل الأمد العديد من الخدمات مثل: 1- الأسطول الكبير والمتنوع

حيث يتاح للعميل اختيار سيارة جديدة موديل العام واختيار اللون المناسب، وستعمل الشركة على توفيره. 2- تحمل تكاليف الصيانة

تتحمل الوفاق للسيارات تكاليف الصيانة طول فترة العقد، مما يضمن لك الحصول على أعلى وأسرع خدمة صيانة وبدون أي تكاليف. 3- التوفير

Advertisements حيث تقدم الوفاق خصومات على الفترات الأكثر من ٧ ايام (أسبوع ٥% – شهر ٢٠%). 4- استبدال السيارة

حيث تتعهد الوفاق أنه في حالة وقوع الحوادث لا سمح الله أو الصيانة، فإن الشركة ستوفر لك سيارة بديلة على الفور. 5- الصيانة السريعة حيث تمتلك الوفاق أسطول ضخم من السيارات المجهزة بمختلف المعدات الضرورية والفنيين المدربين لصيانة سيارات الشركة المؤجر أثناء قيادتها على الطرقات.

تحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مميزات تأجير سيارة لمدة طويلة من شركة الوفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.