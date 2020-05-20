تسلا تنقذ شاحنة F-150 تابعة لمنافستها فورد

في بادرة طيبة غير معهودة بسبب المنافسة الشرسة بعالم السيارات، أقدم أحد العاملين بخدمة الصيانة المتنقلة بشركة تسلا على إصلاح سيارة تابعة لشركة فورد، كانت شاحنة من طراز رابتور F-150.

ووفقا لموقع "إنسايد إي في"، المختص بأخبار السيارات الكهربائية، فإن دورية الصيانة المتنقلة، كانت في مهمة لصيانة طراز تسلا موديل 3، حين تقدم مالك هذا الطراز لفني الصيانة بطلب تفقد شاحنته التي يمتلكها مع طراز موديل 3 المعطل.





وأفاد الموقع أن مالك الشاحنة وطراز تسلا، استغل تواجد فني الصيانة، لإصلاح شاحنته على الرغم من أنها تنتمي لشركة منافسة، وما كان من فني الصيانة إلا أنه تقبل الأمر بصدر رحب.

وذكر "إنسايد إي في"، أن شاحنة رابتور المملوكة لصاحب موديل 3 من تسلا، كانت تعاني من عطل في البطاريات لعدم استخدام مالكها لها خلال فترة الحجر الصحي الطويلة.

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ونشر المدعو Matthew Donegan-Ryan ما حدث معه عبر حسابه الخاص على موقع تويتر، مثنيا على تفهم فني صيانة تسلا وموجها له الشكر على هذه البادرة الطيبة، التي من خلالها أغاث سيارة تابعة لشركة منافسة.





وألحق Matthew Donegan-Ryan تغريدته بمجموعة من اللقطات لسيارة الصيانة المتنقلة من تسلا أثناء صيانتها لشاحنته.



