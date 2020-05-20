سوق الـmini van.. طراز تويوتا Sienna يدخل سباق القمة

بعد طرح نسخة 2021 الأحدث من طراز تويوتا Sienna أصبح سوق السيارات يضم مجموعة مميزة من الموديلات التابعة لفئة mini van متوفرة للبيع.

توافر هذه الموديلات دفع خبراء السيارات بموقع "موتور وان" بوضعهم جميعا في مقارنة تبرز الفروق بين إمكانياتهم.

وقال الموقع الأمريكي المختص بأخبار السيارات، إن طراز Sienna بنسخته الجديدة، ينافس للهيمنة على سوق السيارات الـmini van في حضور أبرز منافسيه وهم، هوندا "أوديسي"، و"كرايسلر باسيفيكا"، وكرايسلر باسيفيكا الهجين، وكيا "سيدونا".

وبدأ الموقع المقارنة بذكره لقدرات طراز تويوتا Sienna بنسخته الجديدة لعام 2021، والتي تتوفر بمحرك كهربائي مهجن بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 243 حصانا، ويتوفر بنظام قيادة All-Wheel Drive.





ومن بعده ذكر الموقع طراز هوندا أوديسي، الذي يتوفر بمحرك من فئة V6 بسعة 3.5 لتر، وينتج قوة 280 حصانا، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ10 سرعات.

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ثم جاء من بعده طراز كرايسلر "باسيفيكا" بنسخته العاملة بالوقود التقليدي، والتي تتوفر بمحرك من فئة V6 بسعة 3.6 لتر، وينتج قوة 287 حصانا، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات، ويتوفر بنظام قيادة All-Wheel Drive.





ثم طراز كرايسلر باسيفيكا، ولكن نسخته الكهربائية الهجينة، التي تعمل بمحرك PHEV من فئة V6 بسعة 3.6 لتر، وينتج قوة 260 حصانا، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات.





واختتم "موتور وان" المقارنة بطراز كيا "سيدونا"، الذي يتوفر بمحرك من فئة V6 بسعة 3.3 لتر، وينتج قوة 276 حصانا ويعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.



