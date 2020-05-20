عدوى البرمجيات تصيب "أوكتافيا 2020"

أعلنت شركة سكودا التشيكية المصنعة للسيارات عن وقفها لمبيعات طراز "أوكتافيا 2020"، بعد رصد عيوب في برمجياتها.

وواجهت فولكسفاجن نفس المشكلة في طراز جولف GTI، وهو ما دفعها لإيقاف عملية تسيلم السيارات المحجوزة من هذا الموديل.

ووفقا لموقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن العيب المشترك بين أوكتافيا وجولف قد يعود لكون شركة سكودا تابعة لمجموعة شركات فولكسفاجن، واستعانتها بعدد من التقنيات التي تستخدمها فولكسفاجن في سياراتها الحديثة.





وقال الموقع الأمريكي، إن العيب البرمجي الذي رصد في سيارة سكودا أوكتافيا 2020، يؤثر على اتصال السيارة بالإنترنت، ويؤثر أيضا على إجراء الاتصالات التلقائية بخطوط الطوارئ عند الحوادث، وهو العيب نفسه الذي تضررت منه سيارات جولف GTI.

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وبعد ملاحظة تكرار العيب بسيارات جولف وأوكتافيا، بدأت عدد من ماركات السيارات الأخرى التابعة لمجموعة فولكسفاجن في تفقد سياراتها الحديثة التي أضيفت لها نفس نظام البرمجيات المضاف لطرازي فولكسفاجن وسكودا.









وفيما اعتبر كأنه عدوى تنتقل بين الطرازات المختلفة، قال "موتور وان" إن أودي وسيات، تحققان الآن في احتمالية إصابة موديلات تابعة لهما مثل أودي A3 وسيات Leon بهذا العيب التقني.

وعن حلول الأزمة، تحدث ممثل عن شركة فولكسفاجن لموقع Der Spiegel بقوله إن تحديث البرمجيات بالسيارات المعيبة سيتم في الفترة بين 15 و21 من يونيو/حزيران المقبل.