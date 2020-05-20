فولفو تطرح الجيل الجديد من C30 نهاية العام الجاري

كتب: باسل الحلواني

تستعد عملاق صناعة السيارات السويدية فولفو، الكشف عن نموذج جديد من سيارات فولفو C30.

وسوف تحتفظ فولفو C30 بطابعها العام كسيارة هاتشباك شبابية متوسطة الحجم، لكنها ستبنى على منصات متينة وعملية اختبرتها فولفو في سيارات XC40 الكروس أوفر.

وتزخر C30 الجديدة بمجموعة تعديلات جديدة مقارنة

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بنماذج C30 الحالية، فالزجاج الخلفي فيها سيصبح أصغر، كما سيختلف شكل المصابيح الخلفية لتوضع بشكل طولي كما في مصابيح سيارات XC 90 رباعية الدفع الشهيرة.

كذلك سيختلف في هذه السيارات أيضا تصميم الشبابيك الخلفية لتصبح

انحناءاتها أكثر بروزا، وستحصل هذه المركبات على جنح هوائي صغير مثبت على سقفها من الخلف لزيادة الثبات على السرعات العالية، وستزود بفتحتين كبيرتين للعوادم، وعجلات رياضية بأقراص عريضة.

ومن المنتظر أن تعتمد السيارة على محركات هجينة بعزم 400 حصان، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ونظامي دفع خلفي ورباعي، ومن المفترض أن تطلقها فولفو في الأسواق نهاية 2020 الجاري.