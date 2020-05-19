طراز Venza 2021 من تويوتا يتحدى 6 موديلات

أزاحت شركة تويوتا الستار رسميا عن نسخة 2021 الأحدث من طراز Venza، بإعلانها عن مواصفاته ضمن فئات الكروس أوفر.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات بوضع طراز Venza الجديد، في مقارنة مع أبرز منافسيه بالأسواق، وهم شيفروليه "بلازر"، وفورد "إيدج"، وهوندا "باسبورت"، وهيونداي "سانتا في"، وكيا "سورينتو"، ونيسان "مورانو".

وبدأ الموقع المقارنة بذكر إمكانيات طراز تويوتا Venza، فيما يخص مواصفات محركه، حيث ذكر أن تويوتا طرحت طراز Venza الجديد بمحرك كهربائي هجين بسعة 2.5 لتر، ينتج قوة 219 حصانا، كما ذكر موعد استهلاك الطراز لجالون واحد من الوقود لكل 40 ميلا.

وذكر الموقع مواصفات طراز شيفروليه "بلازر" المنافس له، والذي يعمل بمحرك يتوفر بأكثر من سعة، تتراوح بين 2.0 و2.5 و3.6 لتر.

ويتوفر من هذا الطراز من شيفروليه عدة خيارات من المحرك، حيث يتوفر بمحرك ينتج قوة 193، وآخر ينتج قوة 230 حصانا، ويتوفر منه نسخة من المحرك تنتج قوة 308 حصان.

والأمر نفسه فيما يتعلق بناقل السرعة، حيث يتوفر طراز "بلازر"، بناقلي سرعة أوتوماتيكيين، الأول ذو 6 سرعات والثاني 9 سرعات.

وبناء على السعات المختلفة لخيارات المحرك المطروحة منه، قال "موتور وان" إن طراز "بلازر" يستهلك جالون واحد لمسافة تتراوح بين 21 و23 و24 ميلا.

ومن بعده ذكر الموقع طراز فورد "إيدج"، الذي يتوفر بمحرك توربيني من فئة V6 بسعة تتراوح بين 2.0 و2.7 لتر، وتطرح فورد مع الطراز خيارين من المحركات، الأول ينتج قوة 250 حصانا، والثاني ينتج قوة 308 حصان.

Advertisements

في حين يتوفر بخيار وحيد فيما يخص ناقل السرعة، حيث يعمل بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات، ويستهلك جالون واحد من الوقود لمسافة تتراوح بين 21 و23 و24 ميلا.

ومن بعده ذكر موقع "موتور وان"، طراز هوندا "باسبورت"، الذي يتوفر بمحرك من فئة V6 بسعة 3.5 لتر، وينتج قوة 280 حصانا مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات، ومعدل استهلاك وقود جالون واحد لمسافة تتراوح بين 21 و22 ميلا.

ومن بعده جاء ضمن المقارنة طراز هيونداي "سانتا في"، الذي يتوفر بمحرك توربيني بسعة تتراوح بين 2.0 و2.4 لتر، وينتج قوة تتراوح بين 185 و235 حصانا، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات، ومعدل استهلاك للوقود جالون واحد لمسافة تترواح بين 22 و23 و24 و25 ميلا.

ثم جاء من بعده طراز كيا سورينتو، الذي يتوفر بمحرك من فئة V6 بسعة تتراوح بين 2.4 و3.3 لتر، وينتج قوة تتراوح بين 185 حصانا و 235 حصانا، ويتوفر بخيارين فيما يخص ناقل السرعة، الأول أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات، والثاني أوتوماتيكي مزود بـ8 سرعات.

ويأتي معدل استهلاكه للوقد بجالون واحد لمسافة تتراوح بين 22 و25 ميلا.

وجاء في نهاية المقارنة، طراز نيسان "مورانو"، الذي يتوفر بمحرك من فئة V6 بسعة 3.5 لتر، وينتج قوة 260 حصانا، مع معدل استهلاك للوقد بجالون واحد لكل 23 ميلا.



