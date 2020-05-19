هيونداي سنتافي 2021 فيس ليفت تظهر داخليتها بوضوح

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت صورة تجسسية لهيونداي سنتافي فيس ليفت الصينية، والتي تأتي بقاعدة عجلات طويلة مثلما هو المعتاد في الكثير من الموديلات الصينية، مع انكشاف الداخلية بدون تمويهات لنرى شاشة لمسية كبيرة مشابهة لشاشة مرسيدس اس كلاس. وتعتبر سنتافي موديل استراتيجي وبالغ الأهمية لهيونداي في الآسواق الآسيوية والصينية تحديداً، مع ازدياد طولها بحوالي 100 مليمتر لتوفير مساحة أرحب في المقصورة وصندوق الأمتعة. وتتميز سنتافي الصينية عن العالمية بعدة أشياء مثل التصميم الخلفي ومصابيح خلفية جديدة وانضباط وضعيات المرايا الجانبية أوتوماتيكياً حسب وضعية السائق وغيرهم. Advertisements وقد أشارت تقارير مسبقة أن سنتافي فيس ليفت العالمية ستحصل على تحديثات أيضاً للتصميم والتقنيات ولكن بدون الشاشة العملاقة في الداخل.. وسترون مرفقاً صور تخيلية لخارجية النسخة الصينية للفيس ليفت.

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