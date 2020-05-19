موجز العين للسيارات.. طراز فيراري الجديد وكورونا يفترس مبيعات أوروبا

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

أعلنت شركة فورد عن تأجيل تصنيع النسخة الأحدث من شاحنتها المميزة F-150، وفقا لتقرير جديد لوكالة الأنباء الأمريكية "بلومبرج" فإن الشركة قررت تأجيل تصنيع سيارتين أخرتين بسبب استمرار غلق مصانعها نتيجة لأزمة كورونا.

أعلنت شركة لكزس اليابانية المصنعة للسيارات عن خطوة مختلفة لزيادة مبيعاتها في ظل تفشي أزمة كورونا.

Advertisements

أوقفت شركة فولكس فاجن تسليم عدد من الفئات التابعة للجيل الجديد من طراز "جولف GTI"، بعد أن رصدت بها عيوب تقنية.

دعمت شركة فيراري الإيطالية الفاخرة تواجدها في سوق السيارات الكهربائية بعد طرحها SF90 Stradale، الذي يعتبر أول طراز هجين لها، ليصبح أقوى سيارة مصنعة في تاريخها.

رغم انحسار إجراءات العزل في دول أوروبا، فإن قطاع السيارات في دول الاتحاد تواصل الحصاد المر من تفشي الجائحة، وخاصة فيما يتعلق بالمبيعات في فرنسا وألمانيا.