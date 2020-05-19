كورونا يدفع فورد لتأجيل تصنيع 3 من أبرز سياراتها

أحمد جمال أحمدالثلاثاء 2020/5/19 09:52 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت شركة فورد عن تأجيل تصنيع النسخة الأحدث من شاحنتها المميزة F-150، وفقا لتقرير جديد لوكالة الأنباء الأمريكية "بلومبيرج" فإن الشركة قررت تأجيل تصنيع سيارتين أخرتين بسبب استمرار غلق مصانعها نتيجة لأزمة كورونا.
وحسبما ذكر موقع "موتور وان" الأمريكي المختص بأخبار السيارات، فإنه بجانب شاحنة F-150، قررت فورد تأجيل تصنيع طراز 2021 Mach-E الكهربائي، وطراز 2021 Bronco.
ووفقا لتقرير "بلومبيرج"، فإن من أعلن عن تأجيل تصنيع طرازي Mach-E و Bronco هو "هيو تاي تانج"، رئيس قسم تطوير الإنتاج بشركة فورد، عبر تصريحات له أدلى بها في مؤتمر تحليلي من تنظيم "بنك أمريكا" خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح "هيو تاي تانج"، أن شركته كغيرها من شركات السيارات التي أجبرت على غلق مصانعها بسبب أزمة كورونا، مشيرا لأن مواعيد طرح وتسليم النسخ المحجوزة من السيارات الثلاث سيتم تنسيقه بما يتوافق مع فترة غلق المصانع وموعد عودة التصنيع".
ووفقا لتقرير "بلومبيرج" فإن فورد تسعى لعودة العمل بمصانعها بقارة أمريكا الشمالية خلال شهر مايو/أيار الجاري، مع العلم بأنها تعاني من خسارة ربعية تقدر بـ 5 مليارات دولار نتيجة لتأثير أزمة كورونا.
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