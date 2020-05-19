عرض التأجير التمويلي من عبداللطيف جميل على كيا سيراتو 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل، ولا تفوت فرصة الحصول على سيارات كيا 2020 بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي الرمضانية، التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل عبر شبكة فروعهم المنتشرة في أرجاء المملكة.

يسري هذا العرض حتى نفاد الكمية أو بنهاية تاريخ 31/5/2020 فقط لدى معارض شركة عبداللطيف جميل

*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.

السيارة المشمولة في العرض:

كيا سيراتو L موديل 2020:

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القسط الشهري: 1321 ريال

مميزات العرض:

بدون مصاريف إدارية

بدون الإيجار الشهري الأول والمحتسب على اساس 60 شهر على حسب العرض

بدون دفعة أولى

بدون كفيل

معتمد من الهيئة الشرعیة.

الشروط والأحكام:

هذا العرض لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، ينتهى فى 31 مايو 2020.

هذا العرض التمويلي سار على موديلات محددة من السيارات.

الايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة.

توجد قيمة تملك في نهاية العقد.

يحق للشركة تعديل العرض او إلغائها في اي وقت دون إعلان مسبق

بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري.

بدون كفيل عند تطابق الشروط.

إمكانية إعادة تمويل الدفعه الأخيرة.

تطبق الشروط والأحكام

صورة العرض: