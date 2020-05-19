عرض التأجير التمويلي من عبداللطيف جميل على كيا أوبتيما 2020

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل للتمويل، ولا تفوت فرصة الحصول على سيارات كيا 2020 بالتمويل من خلال عروض التأجير التمويلي الرمضانية، التي تقدمها لك “شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل عبر شبكة فروعهم المنتشرة في أرجاء المملكة. *ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه. السيارة المشمولة في العرض: كيا أوبتيما LX 2.0 موديل 2020: القسط الشهري: 1680 ريال Advertisements مميزات العرض: سداد أول قسطين بالنيابة عن العميل

بدون مصاريف إدارية

تخفيض العمولة من 9% إلى 8%

المدة 60 شهر

بدون دفعة أولى

التأمين 5.2%

دفعة تملك 25% الشروط والأحكام: هذا العرض لمدة محدودة أو حتى نفاذ الكمية، ينتهى فى 31 مايو 2020.

هذا العرض التمويلي سار على موديلات محددة من السيارات.

الايجار الشهري لا يشمل قيمة الضريبة المضافة.

توجد قيمة تملك في نهاية العقد.

يحق للشركة تعديل العرض او إلغائها في اي وقت دون إعلان مسبق

بدون دفعة أولى في حالة كانت الدفعة الشهرية تغطي 40% من صافي الدخل الشهري.

بدون كفيل عند تطابق الشروط.

إمكانية إعادة تمويل الدفعه الأخيرة.

تطبق الشروط والأحكام صورة العرض:

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