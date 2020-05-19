نجم كرة القدم إبراهيموفيتش يجرب سيارته فيراري مونزا SP2 لأول مرة “بالفيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – زلاتان إبراهيموفيتش هو واحد من أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، وقد ظهر أثناء قيادتها لفيراري مونزا SP2 بالغة الندرة في ستوكهولم بالسويد.

ويشتهر إبراهيموفيتش بحبه للسيارات الخارقة، حيث يمتلك عدة سيارات فيراري وبورش ومرسيدس AMG GT، وأكثرهم ندرة هي مونزا SP2 الجديدة والتي تم توصيلها إليه منذ شهر أثناء أوامر البقاء في المنازل، ما يعني أن هذا هو أول استخدام لها من نجم كرة القدم.

وتعتبر مونزا SP2 جزء من توجه جديد لدى فيراري لطرح سلسلة إصدارات حصرية لإحياء ذكرى موديلات خاصة أيقونية من تاريخ فيراري.. وقد تم بناؤها من ألياف الكربون خفيفة الوزن بتصميم “سبيدستر”، ما يعني عدم وجود سقف أو زجاج أمامي.

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وتعتمد السيارة على محرك 6.5 لتر بقوة 800 حصان، ما يجعلها واحدة من أقوى سيارات V12 القانونية للطرق في العالم.