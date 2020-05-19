تويوتا لاندكروزر تتحول إلى ليموزين مضادة للرصاص

الخليج ٣٦٥ نت – حصلت تويوتا لاندكروزر على نسخة 200 VX المطوّلة من شركة Carat Duchatelet البلجيكية لتعديلات السيارات.. وتحديداً تم إطالة لاندكروزر بـ 50 سنتيمتر، والهدف هو زيادة مساحة المقصورة الخلفية لإضافة طاولات قابلة للطي مع إضافات أخرى فاخرة خشبية وجلدية.
ولم تكتف الشركة بذلك حيث أضافت حماية ضد الرصاص بين مستويات B6 و B7، ما يعني قدرتها على مقاومة الرصاص المخترق للدروع.
وأخيرا تم تعديل السقف بشكل كامل ليناسب المواكب السياسية والقومية المختلفة.. ومن الواضح هنا أن الإصدار المعدل موجه لفئة معينة من السياسيين وحاملي المناصب وكبار رجال الدولة جول العالم.
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