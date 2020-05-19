كيا ترد على شائعات وقف تصنيع سيارة ستينجر

الخليج ٣٦٥ نت – لم يكن من المفترض أن تكون كيا ستينجر ذات شعبية كبيرة في جميع الأسواق، إلا أن ستينجر هي سيارة تسلط الضوء على ما يمكن لـ صانعة السيارات الكورية الجنوبية أن تقوم به.

في الأسبوع الماضي، التقطت العدسات التجسسية ستينجر 2021 القادمة أثناء إجراء بعض الاختبارات النهائية، ونتوقع أن تحصل السيارة على تصميم أمامي وخلفي جديد، ونأمل أن تحصل على محرك V6 مزدوج التيربو أقوى سعة 3.5 لتر بقوة تصل إلى 380 حصان، إلى جانب تحسينات أخرى غير معروفة، كافية للحفاظ على قدرة ستينجر وستينجر GT على المنافسة في السنوات المقبلة.

والآن، ماذا عن الجيل الثاني؟ حتى الآن، لم تؤكد كيا ولم تنف أي خطط بخصوص ذلك، ولكن نظراً للمبيعات المنخفضة نسبياً والانكماش الاقتصادي المتوقع، فقد ترددت الشائعات أنه سيتم إيقاف ستينجر المعاد تصميمها بالكامل، ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك، أو على الأقل ليس بعد.

قال مسؤول كيا غير معروف إن موعد الكشف عن الجيل الثاني من ستينجر لم يتحدد بعد، وأن الشركة تخطط للتركيز على الاستعداد لإطلاق موديل محدث جزئياً في النصف الثاني من هذا العام، ولم يؤكد البيان فقط الإطار الزمني لإطلاق ستينجر 2021، ولكنه أعطى أملاً في أن ستينجر لن يتم إيقافها، حيث أكد أن شائعات وقف إنتاج ستينجر لا أساس لها من الصحة وهي أخبار وهمية ليس إلا.

في الختام، يجدر بالذكر أن كيا تدرك بوضوح أهمية ستينجر في العديد من الأسواق، وقريباً سيكون لدينا صورة أوضح لمستقبل ستينجر، ونحن نأمل في أن يزيد إطلاق الموديل المحدث من مبيعات السيارة، وحتى ذلك الحين، ستبقى كيا ستينجر واحدة من أروع سيارات السيدان الرياضية وأفضلها قيمة في السوق.

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