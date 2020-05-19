اودي إي ترون GT: سيارة آيرون مان الكهربائية تظهر أثناء اختبارها

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت اودي إي ترون GT الكهربائية أثناء اختبارها في الطرق العامة.. وفي الواقع نرى نموذجين أثناء مغادرتهما لمنشآت الاختبار التابعة لبورش بتمويهات شاملة للخارجية.

السيدان الكهربائية ستكون مشابهة للكونسيبت المذهلة التي رأيناها في 2018، وسيشارك الموديل الإنتاجي نفس المنصة مع بورش تايكان مع بطارية 96 كيلوواط\س ومحركين كهربائيين بقوة إجمالية 582 حصان وتسارع إلى 100 كم\س في 3.5 ثانية.

بالطبع أشهر ما يميز السيارة هو قيادة آيرون مان لنسخة الكونسيبت في أفلام مارفل.. وستتمتع السيارة الإنتاجية بمدى 400 كيلومتر لكل شحنة مع إمكانية شحن 80% من البطارية خلال 20 دقيقة عند استخدام الشاحن السريع، مع نظام توجيه خلفي.

وستتوفر اي ترون GT بعدد من النسخ بنفس أسلوب بورش تايكان وتيسلا موديل S، مع إطلاق الموديلات الأكثر قوة في البداية ثم موديلات أخرى أرخص وأقل قوة لاحقاً، ومن المتوقع تدشين السيارة في نهاية العام وطرحها في بداية 2021.

Advertisements