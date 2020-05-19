لعشاق "لكزس".. صفر فائدة على مبيعات سيارات التقسيط

أعلنت شركة لكزس اليابانية المصنعة للسيارات عن خطوة مختلفة لزيادة مبيعاتها في ظل تفشي أزمة كورونا.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن لكزس قررت خفض الفائدة إلى الصفر بالاتفاق مع جميع الوكلاء في أمريكا، للمقبلين على الشراء بنظام التقسيط.

وحصرت لكزس العرض في موديلات سياراتها المطروحة فيما بين عامي 2019 و2020، وسيبقى الباب مفتوحا للاستفادة من هذا العرض حتى نهاية مايو الجاري.



وقال موقع "موتور وان" إنه على سبيل المثال ستتوفر سيارة لكزس RX الجديدة بقسط شهري 833 دولار فقط مع العلم بأن الطراز تصل تكلفته الافتتاحية لـ 50,000 ألف دولار.

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كما أعلنت العديد من شركات السيارات، تسهيلات لعملائها في ظل أزمة كورونا، أبرزها تمديد فترات الضمان على السيارات دون مقابل.

ومن أبرز ها أستون مارتن، التي سبق التي مددت أشهر الضمان لعملائها الذين انتهت فترة الضمان على سياراتهم في فترة تفشي فيروس كورونا.

وسيطبق قرار أستون مارتن على عملائها الذين تنتهي فترات الضمان على سياراتهم بداية من 14 مارس الماضي، وستمدد فترات الضمان لهم حتى 30 يونيو المقبل.



وقبل أستون مارتن، سبق تقدمت كل من شركة أودي وفولكس فاجن وبورش ببادرة طيبة لدعم عملائهم، بتمديد فترة الضمان على سياراتهم لثلاث أشهر إضافية مجانا.

