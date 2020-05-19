تسلا تصدم عشاقها بقرار حول "القيادة الذاتية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية اعتزام الشركة زيادة سعر تجهيزات ما يعرف باسم "خيار القيادة الذاتية الكاملة" في السيارات التي يتم بيعها في العالم بمقدار 1000 دولار اعتبارا من أول يوليو/تموز.

ووفقا للتقارير تبلغ تكلفة إضافة هذا الخيار حاليا 7000 دولار.

وأضاف ماسك في التصريحات التي نشرها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن سعر حزمة تجهيزات "القيادة الذاتية الكاملة" سيواصل الارتفاع مع اقترابها من إمكانية القيادة الذاتية الكاملة الحقيقية والحصول على موافقة السلطات الرقابية على استخدامها.

وقال ماسك على موقع تويتر إنه في هذه اللحظة "قد تتجاوز قيمة تجهيزات القيادة الذاتية الكاملة المئة ألف دولار".

يذكر أنه رغم مصطلح "القيادة الذاتية الكاملة" فإن تجهيزات هذا الخيار في سيارات تيسلا حاليا لا تدعم قيادة السيارة بدون سائق.

Advertisements

في المقابل فإن هذا الخيار يعتمد على حزمة تجهيزات "القائد الآلي" التي تقدم مساعدات أفضل للسائق، بما في ذلك التغيير التلقائي لمسار السيارة أثناء السير على الطريق أو جهاز المساعدة في وضع السيارة في أماكن الانتظار المتعامدة.

والثلاثاء الماضي تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحل أزمة "تسلا" وفتح مصنعها

فقد حث الرئيس الأمريكي ولاية كاليفورنيا على السماح لشركة "تسلا" بإعادة فتح مصنعها لتجميع المركبات الكهربائية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "ينبغي لكاليفورنيا أن تدع تسلا تفتح المصنع.. الآن. يمكن عمل هذا بسرعة وأمان".

وأعلن إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتسلا، الإثنين عن استئناف الإنتاج في مصنع المركبات الوحيد للشركة في الولايات المتحدة متحديا أمرا بأن يبقى مغلقا.

