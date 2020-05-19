فولكس فاجن توقف تسليم "جولف GTI" لهذا السبب

أوقفت شركة فولكس فاجن تسليم عدد من الفئات التابعة للجيل الجديد من طراز "جولف GTI"، بعد أن رصدت بها عيوب تقنية.

و ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن فولكس فاجن أوقفت عملية تسيلم السيارات المحجوزة من موديلات جولف GTI ، لحين إصلاح تلك العيوب .

والعيوب رصدت تحديدا في برمجيات السيارات، التي تضررت بسببها عدد من الأنظمة التقنية بالسيارة، من ضمنها عملية الاتصال التلقائي بالطوارئ في حالات الحوادث.





وفرضت المواصفات الأوروبية خاصية الاتصال التلقائي بالطوارئ على كافة السيارات منذ عام 2018، ما يجعلها من التقنيات الحيوية بأي سيارة.

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ولم تكشف فولكس فاجن عن الإجراءات التي ستتخذها لعلاج العيوب، إلا أنها كشفت عن الطريقة التي اكتشفتها بها، وذلك خلال مراجعات روتينية لعدد من موديلات جولف GTI.

وتنافس طراز فولكس فاجن جولف GTI موديل 2021 الجديد مع طرازات أخرى من نفس الفئة.

و طراز فولكس فاجن جولف يعمل بمحرك توربيني بسعة 2.0 لتر، وناقل سرعة يتوفر منه اليدوي ذو 6 سرعات، والأوتوماتيكي ذو 7 سرعات.









وذكر موقع "موتور وان"أن أبرز منافسي طراز فولكس فاجن جولف، طراز أودي S3، و بي إم دبليو M135i.