فيراري تحسم الجدل حول طرازها الكهربائي الجديد

دعمت شركة فيراري الإيطالية الفاخرة تواجدها في سوق السيارات الكهربائية بعد طرحها SF90 Stradale، الذي يعتبر أول طراز هجين لها، ليصبح أقوى سيارة مصنعة في تاريخها.

لكن وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فقد أثير في سوق السيارات العديد من التساؤلات والجدل حول موعد طرح الطراز الجديد لفيراري.

ورد إنريكو جاليرا مدير قسم التسويق بالشركة قائلا إن فيراري لا تعمل على أي مشروع يتعلق بالسيارات الكهربائية في الوقت الحالي.



وتوقع عدم طرح السيارة الكهربائية الجديدة لفيراري قبل 5 سنوات من الآن، نظرا لما يتطلبه الأمر من جهود في تصنيع سيارة تليق بسمعة فيراري، وتتغلب على قدرات طراز SF90 Stradale.

وأكد "جاليرا" على أن ما يطرح من المنافسين من تقنيات جديدة بسياراتهم الكهربائية الحديثة لا يقلق شركته كون الشركة الإيطالية تسعى لطرح مواصفات خاصة بها تميزها دائما عن الجميع بغض النظر عن المنافسين.

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ويشهد العالم الآن، منافسة شرسة في السيارات الكهربائية بين تسلا وفيراري، بعد طرح الأخيرة SF90 Stradale ويرغب عشاق هذا النوع من السيارات معرفة الأفضل .









ويقول موقع "إنسايد إي في"، إن طراز تسلا "رودستر" في جيله الجديد، يطرح للبيع بالأسواق بسعر يبدأ من 200 ألف دولار، وبحد أقصى 250 ألف دولار.

ويبلغ سعر طراز فيراري SF90 مليون دولار، فيما يثق خبراء الموقع في إقبال عملاء فيراري على شرائه، لما يتمتعون به من ولاء شهير لماركة الحصان الواثب العريقة.