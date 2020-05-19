نيسان GT-R قد يتوقف طرحها في الأسواق الأوروبية

الخليج ٣٦٥ نت – من المتوقع أن تعلن نيسان عن برنامج لخفض التكاليف بقيمة 2.8 مليار دولار (10.5 مليار ريال) في 28 مايو، حيث أشارت التقارير السابقة إلى أن البرنامج يشتمل على خطط لإلغاء علامة داتسون وزيادة التركيز على انفينيتي، ويبدو أن هناك عدد من الموديلات التي سيتم إيقافها بأوروبا (لا علاقة لها بمنطقة الشرق الأوسط).

بحسب مصادر متعددة تحدثت إلى رويترز، ستقوم نيسان بتجديد عملياتها في أوروبا للتركيز على سيارات الكروس أوفر والسيارات التجارية، وستعتمد الشركة بشكل كبير على رينو، ويقال إنها ستشارك المنتجات مع شركة صناعة السيارات الفرنسية، ولسوء الحظ، قد يتسبب البرنامج في تسريح آلاف العمال، حيث يبدو أن مصنع نيسان في برشلونة قد يتم إغلاقه، ولكن لا شيء رسمي حتى الآن.

يجدر بالذكر أن مصنع برشلونة يقوم حالياً ببناء نافارا ورينو ألاسكان، وتقول تقارير رويترز أن حوالي 3,000 شخص قد يصبحون عاطلون عن العمل، ومن المتوقع أن يتضرر مصنع نيسان بسندرلاند في المملكة المتحدة، ولكن وفقاً للتقارير، لن يتم إغلاق المصنع نهائياً، وبدلاً من ذلك، سيتحول إلى مركز رئيسي لبناء سيارات الاس يو في.

وكجزء من الجهود المبذولة لخفض التكاليف، ستستفيد نيسان ورينو من علاقة عمل جديدة في أوروبا، حيث يمكننا أن نتوقع من نيسان تكليفها بتطوير سيارات هجينة وكهربائية والتي ستبيعها رينو أيضاً، والهدف من الخطة هو خفض التكاليف والسماح لكلا الشركتين بتقاسم الطاقة التصنيعية.

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لسوء الحظ، ستدعو الخطة على الأرجع بتقليص تشكيلة نيسان بأوروبا، ومن المتوقع إيقاف نافارا و370 زد وجي تي ار، وعلى الرغم من ذلك، فمن المحتمل أن تبقى كل من جوك واكستريل على قيد الحياة، وللمساعدة في ملء تشكيلة الشركة، ستقوم بإطلاق كروس أوفر كهربائية التي تمت معاينتها بواسطة اريا الاختبارية، وسيكون هناك أيضاً شاحنات تجارية وسيارات مدن من رينو.

في الختام، تبدو التخفيضات في أوروبا عميقة، لكن التقارير أفادت أن نيسان قررت أن هناك “آفاق ضئيلة للنمو والربحية” في القارة العجوز، لذا قررت التركيز على أسواق أكبر وأكثر ربحية مثل الصين والولايات المتحدة.