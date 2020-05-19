هل سعر البنزين بالمملكة مرتبط بسعر تصديره بنسبة 100%؟

الخليج ٣٦٥ نت – أكد وزير المالية “محمد الجدعان” أن سعر البنزين بالمملكة ارتبط بسعر تصديره إلى الأسواق الخارجية بنسبة 100% وسيستمر هذا الـربط مع المراجعة على أساس شهري، مبيّـناً أن الانخفاض الذي أُعلن عنه في المراجعة الدورية لشهر مايو الحالي جاء بسبب هبوط سعر النفط.

وفي هذا السياق، علّقت السيدة “فاطمة العثمان” المهتمة بشؤون الطاقة بقولها: ‏”يساعد ربط السعر في إيجاد آلية واضحة توفر رؤية مستقبلية للجميع، ويقلل أيضاً من سوء استخدامه وبيعه بأسعار مختلفة، وهذه الآلية متبعة في كثير من دول العالم؛ إذ يتم مراجعة الأسعار إما بشكل يومي كالولايات المتحدة الأمريكية، أو بشكل أسبوعي مثل كوريا الجنوبية، أو بشكل شهري كالإمارات والسعودية، وتتضمن المعادلة السعرية بنوداً عدة كأسعار خام ‫برنت وسعر الصرف وتكلفة التداول والرسوم التي يتم تحديدها”.

وقال المهندس “عبدالرحمن بن محسن النمري” الكاتب المختص في شؤون النفط: “المراجعة الدورية لأسعار البنزين التي أعلنتها أرامكو السعودية لشهر مـايو تراجعت معها أسعار البنزين بمقدار 50% تقريباً، وهناك عوامل متعددة تؤثر في أسعار البنزين ارتفاعاً أو انخفاضاً”.

وأضـاف: “‏من أهم أسباب انخفاض أسعار البنزين تراجع أسعار النفط خلال الأشهر القريبة السابقة؛ إذ تراجعت بأكثر من 60% وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أسعار البنزين، ويعتبر السبب الرئيس ولكن ليس كل الأسباب، فأسعار النفط ليست العامل الوحيد كما ذكرتُ لانخفاض أسعار البنزين، بل إن هناك العديد من العوامل، لكنها أقل تأثيراً منها -على سبيل المثال لا الحصر- الطلب على البنزين وتكاليف النقل وهوامش ربح المصافي والضريبة”.

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وأشار النمري إلى أن ‏الانخفاض الأخير في أسعار البنزين يأتي نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط وانخفاض الطلب العالمي على البنزين بقرابة 30% ووفرة المعروض؛ لذلك بعد انحسار جائحة كورونا وعودة النشاط الاقتصادي والاجتماعي، من الطبيعي أن ترتفع أسعار النفط وكذلك الطلب على البنزين وبالتالي ارتفاع أسعاره.

وأخيراً، قال النمري في ذلك: “في اعتقادي إن ارتفاع أسعار البنزين في ظل هذه الجائحة هو مؤشر إيجابي، بل مبشر إلى تحسن الاقتصاد لدينا بوصفنا دولة منتجة للنفط، مع استمرار تخفيف آثار ارتفاع سعر البنزين على المواطنين ذوي الدخل المحدود عن طريق حساب المواطن، والمبادرات الحكومية الأخرى التي تخدم الهدف ذاته، ارتفاع أسعار البنزين يعني ضمنياً تحسُّن الاقتصاد العالمي وتحسُّن الطلب على النفط وتحسُّن اقتصادنا الوطني.. وهذا الأهم”.