الرئيس الأمريكي: أتناول دواء هيدروكسي كلوروكين منذ أكثر من أسبوع المزيد

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، عن تناوله عقار هيدروكسي كلوروكين منذ أكثر من أسبوع.

والدواء المذكور معالج لمرض الملاريا ويصفه ترامب لعلاج فيروس كورونا رغم تحذيرات طبية من استخدامه كدواء وقائي ضد الوباء القاتل.

وقال ترامب، للصحفيين، إنه:" تناولت عقار هيدروكسي كلوروكين خلال الأسبوع ونصف الماضي بمعدل قرص يوميا".

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه يخضع لاختبارات فيروس كورونا بشكل دوري، مشيراً إلى أنه "النتائج أثبتت عدم إصابتي بالفيروس".

وردّاً على سؤال عن سبب تناوله هذا العقار قال ترامب "أعتقد أنّه جيد. لقد سمعت أموراً جيدة جداً عنه. أنتم تعرفون عبارة: ما الذي ستخسره؟"، مشيراً إلى أنّه يتناول أيضاً الزنك كإجراء وقائي.

وعن أزمة واشنطن ومنظمة الصحة العالمية، اتهم الرئيس الأمريكي، المنظمة الدولية بأنها"لعبة في يد الصين"، لافتاً إلى أنه سيتخذ قراره بشأن تمويلها قريبا.

وقال ترامب إن:" الصين أضرت العالم بشدة في تعاملها مع فيروس كورونا ويجب عليها تحمل مسؤولية ما فعلته".

وفي وقت سابق الإثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدة، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا يتجه إلى الانخفاض بقوة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، باستثناءات قليلة. أخبار جيدة للغاية، بالتأكيد!".

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وتأتي تصريحات ترامب في وقت تشهد عدة ولايات أمريكية، لا سيما نيويورك، التي كانت بؤرة تفش للمرض في أمريكا، انخفاضا كبيرا في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس الذي يجتاح العالم.

كما تخطط عدة ولايات أمريكية حاليا لفتح أعمالها بعد إجراءات إغلاق وحظر دامت أسابيع للحد من تفشي الفيروس القاتل.

في المقابل، يُتهم ترامب من قبل منتقديه بتقليله من خطر الوباء، ثم إصدار توجيهات متضاربة ومشوَّشة، راوحت بين الدعوة للحيطة والتسرّع في استئناف النشاط الاقتصادي.

والجمعة الماضي، أظهرت دراستان، أن معالجة مرضى "كوفيد-19" بعقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين لم يكن له تأثير إيجابي وتسبب في مضاعفات صحية أخرى لديهم.

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إضافة إلى آخرين هذا العقار المضاد للالتهابات بأنه "مغير محتمل للعبة" بعدما أظهرت الدراسات الأولية في المختبر أنه قد يكون قادرا على مكافحة فيروس كورونا المستجد.

لكن يبدو أن العديد من الدراسات اللاحقة بما فيها واحدة تمولها الحكومة الأمريكية خيبت الآمال في إمكانية أن يسمح الهيدروكسي كلوروكين بمعالجة المصابين بـكورونا.

وفي أول دراسة نشرت الجمعة، راقب باحثون في فرنسا 181 مريضا في المستشفى يعانون من التهاب رئوي بسبب كورونا ويحتاجون إلى الأكسجين.



وتمت معالجة 84 منهم بعقار الهيدروكسي كلوروكين ولم يعط الباقون الدواء، إلا أنهم لم يجدوا فرقاً كبيراً بين نتائج المجموعتين.

وقال مؤلفو الدراسة التي نشرت في مجلة "بي إم جي" إن "الهيدروكسي كلوروكين يلقى اهتماماً عالمياً كعلاج محتمل لـ"كوفيد-19" بسبب النتائج الإيجابية للدراسات الصغيرة.