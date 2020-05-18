مراسلنا: حظر تجوال كامل في تركيا أيام عيد الفطر المزيد

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، فرض حظر تجوال على جميع الولايات التركية خلال أيام عيد الفطر المبارك، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أردوغان، مساء الإثنين، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام التركية.

ودعا أردوغان الأتراك إلى الالتزام بتدابير مكافحة كورونا، مشدداً على أن العودة إلى مرحلة ما قبل الوباء مستحيلة في الفترة الحالية، على حد قوله.

وأضاف قائلا: "علينا أن نحافظ على المسافة الاجتماعية والقناع الطبي والنظافة الشخصية كجزء لا يتجزأ من حياتنا".

وشدد على أن بلاده "لا يمكنها إيقاف الحياة اليومية وإغلاق الحدود لسنوات والانتظار حتى انتهاء كورونا بالكامل"، وتابع "أنه في حال حدوث تطورات سلبية، سيتم اتخاذ تدابير أكثر صرامة".

ومن القرارات التي أعلن عنها أردوغان في تصريحاته إلى جانب حظر التجوال أيام العيد، فتح المساجد للعبادة اعتبارا من 29 مايو الجاري ضمن ضوابط معينة، وتمديد حظر الدخول والخروج من وإلى 15 ولاية تركية لمدة 15 يوماً.

ومن ضمن القرارات أيضاً "إعفاء من هم فوق 65 عاماً من حظر التجول لمدة 6 ساعات أول أيام العيد، وانطلاق السنة الدراسية الجديدة في سبتمبر/أيلول المقبل"، كما أشار إلى أن "الروضات والحضانات الخاصة بالأطفال سيتم فتحها في 15 يونيو/حزيران المقبل".

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ويأتي هذا متسقا مع اتجاه حكومة أردوغان لتخفيف القيود الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل لمواجهة تفشي الفيروس، حيث سبق وأعلن، الإثنين الماضي، السماح لمراكز التسوق، وصالونات التجميل بفتح أبوابها أمام الجمهور.

كما أعلن حينها أيضًا رفع حظر التجوال المفروض على 9 ولايات وإبقائها على 16 ولاية أخرى.

في المقابل تنتقد المعارضة التركية هذه الخطوة، مشيرة إلى أن أردوغان يخاطر بصحة المجتمع، لإنقاذ الاقتصاد التركي من عثرته وأوضاعه المتردية.

وفي وقت سابق الإثنين أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 31 حالة وفاة و1158 إصابة بعد إجراء 25.141 فحص طبي إصابة خلال 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع عدد المصابين الإجمالي في البلاد إلى 150.593 إصابة، والوفيات إلى 4.171 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة أنها سجلت 1615 متعافي من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين الإجمالي إلى 111.577 متعاف منذ وصول الوباء إلى البلاد في مارس/آذار الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تشهد حاليًا حظر تجوال كامل بدأ منتصف ليل الجمعة/ السبت ولمدة 4 أيام، في 15 ولاية، ينتهي ليل الثلاثاء/الأربعاء.