نائب رئيس جنوب السودان يعلن إصابته وزوجته بفيروس كورونا المزيد

أصيب الدكتور رياك مشار نائب رئيس جنوب السودان، وزوجته، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بحسب ما أعلنه مكتبه اليوم الإثنين.

وقال مكتب مشار في بيان، إن الاختبارات أثبتت إصابته وزوجته وزيرة الدفاع أنجلينا تيني، إضافة إلى عدد من موظفي المكتب وحراسه الشخصيين، بفيروس كورونا.

وبلغت حصيلة المصابين بكورونا في جنوب السودان 231 حالة، منذ تسجيل أول إصابة في 5 أبريل/ نيسان الماضي، حتى 14 مايو الجاري.