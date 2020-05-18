أحمد جمال أحمدالإثنين 2020/5/18 09:24 م بتوقيت أبوظبي
كشفت الصفحة الرسمية لشركة نيسان المخصصة لدولة تايلاند على موقع تويتر، عن الصورة الرسمية الأولى لطراز نيسان Kicks الكهربائي المرتقب.
ونقل موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، صورة الطراز الذي كان من المفترض أن يتم طرحه للعرض في يوم 19 مارس الماضي، لولا أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقال الموقع الأمريكي إن نيسان ستطرح هذا الطراز للبيع بالأسواق بمسمى تجاري Kicks e-Power، ومن المتوقع أنه سيكون أرخص سيارة كهربائية تطرحها نيسان بالسوق الأمريكية.
وكان قد ساعد نظام محركات e-Power شركة نيسان في ان تكون الشركة صاحبة السيارات الكهربائية الأعلى مبيعا في اليابان، ومنها طراز Note e-Power الكهربائي الهجين.
وحتى الآن لم تحدد نيسان موعد الطرح الرسمي لطراز Kicks e-Power، غير أنه من المرجح أن يصل للأسواق بحلول عام 2021 المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة رسمية لسيارة نيسان Kicks e-Power المنتظرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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