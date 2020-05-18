تويوتا سيينا 2021 تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن سيينا 2021 الجديدة بتصميم أكثر عصرية وتكنولوجيا أكثر تطوراً ومولد طاقة هجين قياسي ودفع رباعي اختياري، مع تقديم جنوط 20 إنش لأول مرة في تاريخ الموديل الممتد لـ 23 عاماً.

التصميم والمولد الهجين

سيينا 2021 تبدو جريئة في شكلها الجديد مع انتقالها لنفس منصة سيارات كامري وهاي يلاندر وافالون وراف فور الجديدة، مع شبك أمامي عملاق ومصابيح أمامية بزوايا حادة وخمس فئات بمزايا جمالية وتقنية مختلفة.

وتعتمد السيارة على محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر مع موتورين كهربائيين، أو ثلاثة موتورات في حالة اختيار نسخة الدفع الرباعي، ولن تحتاج لشحن السيارة بالكهرباء، وتصل القوة الإجمالية للمولد إلى 243 حصان بقدرات سحب 1,588 كيلوجرام.

التقنيات والسلامة

وتشمل المواصفات التقنية القياسية شاشة لمسية 9 إنش بتطبيقات اندرويد اوتو وابل كاربلاي، مع لوحة عدادات رقمية 7 إنش وعدة وضعيات قيادة مختلفة و7 مقابس USB و6-12 مكبر صوت حسب الفئة وواي فاي مع عدد من أنظمة مساعدة السائق القياسية مثل مكابح طوارئ أوتوماتيكية والتحذير من مغادرة حارة الطريق وفتح وتشغيل المحرك أوتوماتيكياً لتوفير الوقود في الزحام.

وستنطلق تويوتا سيينا 2021 لاحقاً هذا العام مع الكشف عن الأسعار قرب موعد الطرح.

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