فورد رينجر تحصل على إصدار “الرعد” الخاص بتحديثات حصرية

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فورد عن إطلاق إصدار “الرعد” الجديد لرينجر بيك اب في السوق الأوروبي، مع حصر الإصدار على 4,500 نسخة فحسب بمحرك ديزل تيربو مزدوج سعة 2.0 لتر من فورد رابتور وعدد من اللمسات الجمالية الحصرية.

ويتميز الإصدار بطلائه الرمادي مع لمسات حمراء بارزة في مختلف أنحاء الخارجية وشعارات Thunder أو الرعد ثلاثية الأبعاد، مع جنوط 18 إنش سوداء ومقاعد جلدية بتطريز أحمر.

محرك الديزل المذكور تصل قوته إلى 210 حصان وعزم الدوران 500 نيوتن.متر، متصل بجير أوتوماتيكي 10 سرعات ودفع رباعي قياسي وإمكانات أخرى مميزة للقيادة على التضاريس الوعرة.

وقد ذكرت فورد أن 2019 كان أفضل عام على الإطلاق لموديل رينجر في أوروبا بمبيعات 52,500 نسخة، وسيبدأ سعر الإصدار الجديد من 40,000 دولار (نحو 150,000 ريال).

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