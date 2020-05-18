بورش 944 موديل 1990 معروضة للبيع بـ 217,000 ريال بعد تخزينها لـ 27 عاماً!

الخليج ٣٦٥ نت – عُرضت سيارة بورش 944 S2 موديل 1990 للبيع على موقع ايباي بـ 58,000 دولار (217,000 ريال)، وهو سعر مرتفع ولكن صاحبها حاول تبريره بأن السيارة لم تسجل سوى 2,000 ميل (3220 كيلومتر) فحسب في عداد المسافات، كما تم تخزينها لـ 27 عاماً في مرأب تم التحكم في درجة حرارته مع وجودها حالياً في ولاية نيويورك.
وقد حصلت السيارة حسب قول صاحبها على تفتيش شامل مع عدم وجود أي مشاكل في الداخل أو الخارج، وحتى العجلات الأصلية لا تزال في حال ممتاز، ولكن من الممكن ملاحظة خدوش وتجويفات صغيرة في الطلاء الأزرق الخارجي.
وتعتمد السيارة الكلاسيكية على محرك 3.0 لتر 4 سلندر بضغط الهواء، والذي كان أكبر محرك 4 سلندر في العالم وقتها، بقوة 208 حصان ودفع خلفي وجير يدوي 5 سرعات، مع تسارعها إلى 100 كم\س في 6.8 ثانية بسرعة قصوى 240 كلم\س.
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