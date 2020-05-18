أطول سيارة في العالم ستعود لوضعها الأصلي بعد ترميم وصيانة شاملة

الخليج ٣٦٥ نت – أطول سيارة في العالم تحصل على عملية ترميم وصيانة شاملة بعد أعوام من التردد.. وقد تم صنع السيارة الفريدة من نوعها في التسعينيات بناء على سيارة كاديلاك إلدورادو 1976، مع حصولها على لقب أطول سيارة في العالم في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بطول 30.5 متر.

طول السيارة يعني احتياجها إلى سائقَين ومحركين و26 عجلة، مع نفس نظام الدفع الأمامي لسيارة إلدورادو الأصلية.. ولكن بعد كل هذه الأعوام تم إهمال السيارة في غياهب النسيان وساء حالها بشدة عن الماضي.

والآن بدأت إحدى المتاحف التقنية في ولاية نيويورك بترميم السيارة واستعادتها لمجدها السابق بالاستعانة بتلاميذ المعهد نفسه ومحترفين آخرين.. وسيتم تدشين السيارة قريباً بعد الانتهاء من العملية بالكامل.

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