عرض بنك الراجحي لسيارات لكزس عبداللطيف جميل

الخليج ٣٦٥ نت – تمتع بأفضل عروض السيارات من لكزس عبداللطيف جميل، احتفل ببركة رمضان مع أحلى العروض على جميع سيارات لكزس موديل 2020.
*ملحوظة: للاستفادة من العرض قم بملء النموذج أدناه.
مميزات العرض:
- ادفع ٥٠% من قيمة السيارة واحصل على تمويل بهامش ربح 0% والباقي 50% بعد سنتين.
- يسري العرض على جميع سيارات لكزس موديل 2020.
صورة العرض:
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