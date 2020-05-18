هوندا تحيل RLX Sedan للتقاعد.. شاهد السبب

أعلنت شركة أكيورا التابعة لماركة هوندا اليابانية عن نيتها لإحالة طراز RLX السيدان للتقاعد بعد طرح نسخته لعام 2020 الجاري.

وقال موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات إن قرار أكيورا بوقف تصنيع طراز RLX يطبق على أسواق أمريكا الشمالية فقط، في حين سيتوفر الطراز بأوروبا واليابان وعدد من دول آسيا.





وذكر الموقع الأمريكي أن مصدرا مطلعا بشركة أكيورا بأمريكا الشمالية أبلغ موقع Automotive News أن المسئولين بالشركة أعلموا ملاك التوكيلات الخاصة ببيع موديلات أكيورا بدول أمريكا الشمالية أن نسخة 2020 ستكون الأخيرة من طراز RLX.

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وفي المقابل ستعزز أكيورا من تواجد موديلات SUV تابعة لها للبيع بالأسواق، أبرزها كل من طراز RDX و طراز MDX.





وأشار "موتور وان" إلى أن ذلك يرجع لنسب المبيعات المتميزة التي حققها كل من طراز RDX و طراز MDX خلال عام 2019، حيث كان RDX أفضل سيارات أكيورا مبيعا بعد أن بيعت منه 62876 ألف نسخة في العام الماضي.

في حين كانت مبيعات طراز RLX المحال للتقاعد مخيبة للآمال، حيث باعت منه أكيورا 1,019 ألف نسخة فقط بأمريكا الشمالية على مدار عام 2019.



