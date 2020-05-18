3 سيارات تختفي من على رادار تصنيع "رينو".. كورونا السبب

كغيرها من العديد من شركات السيارات تعاني شركة رينو الفرنسية من أزمة ضعف المبيعات بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا، ما يدفعها حاليا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير النفقات بشتى السبل.

وحسبما ذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، فإن رينو في سبيلها لوقف تصنيع 3 من أبرز موديلاتها كنوع من توفير النفقات، ستكون هذه الموديلات تابعة لفئات السيدان والـ minivan.





وقال الموقع الأمريكي إنه وفقا لتقرير نشره موقع Automotive News، فأن السيارات المهددة بوقف التصنيع من شركة رينو هي، كل من طراز Espace وطراز Scenic التابعان لفئة minivan.

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ومعهم طراز Talisman التابع لفئة سيدان، حيث ستكون هذه الموديلات الثلاث، أولى ضحايا خطة رينو التقشفية للمستقبل.

ونوه تقرير Automotive News إلى أن المستقبل لا يبشر بالخير أيضا لطراز رينو Megane بالنظر لمبيعاته المخيبة منذ بداية عام 2020 الجاري حيث سبق وأعلنت رينو عن نيتها لوقف تصنيعه.





وخلال عام 2019 الماضي، حقق الموديلات الثلاث المهددة بوقف التصنيع من رينو مبيعات منخفضة إلى حد كبير حسبما ذكر "موتور وان".

الذي أفاد بأن طراز Scenic بيعت منه 77,507 ألف نسخة فقط على مدار 2019، مسجلا تراجع في مبيعات بنسبة 16% عن ما كانت عليه في 2018، وأيضا طراز Talisman تراجعت مبيعاته بنسبة 20% في 2019 عن ما كانت عليه في 2018 بعد أن بيعت منه 15,826 ألف نسخة فقط، وطراز رينو Espace تراجعت مبيعاته بنسبة 20% في 2019 بعد أن بيعت منه 9,561 ألف نسخة فقط.