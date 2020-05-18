السعودية تسجل 2593 إصابة جديدة بكورونا.. وتعافي 3026 المزيد

الخليج 365الإثنين 2020/5/18 04:45 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت وزارة الصحة السعودية، الإثنين، تسجيل 2593 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح إجمالي حالات الإصابة 57.345.
وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي شفاء 3026 حالة ليصل إجمالي الحالات المتعافية 28748.
وأضاف": 44% من الإصابات لسعوديين، 56% من جنسيات أخرى، كما تم تسجيل 8 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 320 حالة".
واشار إلى ارتفاع الفحوصات المخبرية في السعودية إلى 586405، أي بزيادة قدرها 16045 عن السبت.
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