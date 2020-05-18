أونلاين.. "بي إم دبليو" تكشف عن طرازين جديدين

تكشف شركة "بي إم دبليو" في كوريا الجنوبية خلال أيام النقاب عن نسخة جديدة من طرازي "الفئة الخامسة والسادسة".

وقالت شركة "بي إم دبليو كوريا" اليوم الإثنين إنها ستقيم حدثا عالميا للكشف عن النسخة الجديدة من الطرازين في يوم 27 مايو الجاري بمركز بي إم دبليو للقيادة.



وقالت وكالة يونهاب الكوروية الجنوبية،تخطط الشركة لبث الحدث العالمي على الهواء مباشرة عبر الإنترنت.

يذكر أن كوريا الجنوبية احتلت المرتبتين الأولى والثانية في العالم من حيث مبيعات السيارات من طرازي الفئتين الخامسة والسادسة على التوالي.



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وباعت "بي إم دبليو كوريا" التي تأسست في عام 1995، حوالي 196 ألف سيارة من طراز الفئة الخامسة.

وأعلنت شركة بي إم دبليو الألمانية لصناعة السيارات، الثلاثاء الماضي، تخفيض توقعاتها واعتزامها تقليص عدد العاملين بسبب جائحة كورونا.

وأوضحت الشركة أن تحقيق أهدافها يتطلب تقليص عدد عامليها بشكل طفيف مقارنة بعددهم في العام الماضي.

ومن المقرر أن تستأنف الشركة الإنتاج في مصنعها الرئيسي بميونخ، غدا الإثنين،وكذلك في لايبتسيج وريجنسبورج الألمانيتين، وفي مدينة رولين بجنوب أفريقيا وأوكسفورد البريطانية .