أوبل تكشف موعد إطلاق الجيل الثاني من طراز الأراضي الوعرة

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق الجيل الجديد من سيارتها Mokka المدمجة في الأسواق بداية العام المقبل.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الجيل الثاني من سيارة الأراضي الوعرة يعتمد على منصة جديدة تتمتع بفضلها بالمزيد من الرحابة.

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وأضافت، كما يتميز الجيل الثاني من السيارة ببنية أخف في الوزن بما يصل إلى 120 كجم، وهو ما سيؤثر بطبيعة الأمر على الوزن وديناميكية السيارة.

وتوفر المنصة الجديدة أيضا المزيد من الحرية في اختيار المحركات؛ حيث ستضم باقة محركات بنزين و محركات ديزل و محركات كهربائية، غير أن الشركة الألمانية لم تفصح عن المزيد من البيانات التقنية حتى الآن.

واستحوذت شركة بيجو الفرنسية على أوبل في عام 2017، ومن ذلك التاريخ عدلت بيجو بقوة في كفاءة الشركة الألمانية التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة روسلزهايم.