اخبار السيارات

أوبل تكشف موعد إطلاق الجيل الثاني من طراز الأراضي الوعرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات

الخليج 365 - وكالات

الإثنين 2020/5/18 01:22 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت شركة أوبل عن إطلاق الجيل الجديد من سيارتها Mokka المدمجة في الأسواق بداية العام المقبل.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الجيل الثاني من سيارة الأراضي الوعرة يعتمد على منصة جديدة تتمتع بفضلها بالمزيد من الرحابة.

Advertisements

وأضافت، كما يتميز الجيل الثاني من السيارة  ببنية أخف في الوزن بما يصل إلى 120 كجم، وهو ما سيؤثر بطبيعة الأمر على الوزن وديناميكية السيارة.

وتوفر المنصة الجديدة أيضا المزيد من الحرية في اختيار المحركات؛ حيث ستضم باقة محركات بنزين و محركات ديزل و محركات كهربائية، غير أن الشركة الألمانية لم تفصح عن المزيد من البيانات التقنية حتى الآن.

واستحوذت شركة بيجو الفرنسية على أوبل في عام 2017، ومن ذلك التاريخ عدلت بيجو بقوة في كفاءة الشركة الألمانية التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة روسلزهايم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أوبل تكشف موعد إطلاق الجيل الثاني من طراز الأراضي الوعرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا