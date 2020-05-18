"مازيراتي" تخصص النموذج الأولي لسيارتها الرياضية MC20 لإحياء ذكرى السائق البريطاني ستيرلنج موس

كتب: باسل الحلواني

خصصت مازيراتي النموذج الأولي لسيارتها الرياضية الجديدة MC20 لإحياء ذكرى سائق الفورمولا 1 البريطاني السير ستيرلنج موس الذي وافته المنية في 12 أبريل الماضي عن عمر ناهز 90 عامواستلهمت MC20 تصميمها من سيارة "مازيراتي إلدورادو" الشهيرة ذات المقعد الواحد، والتي قادها موس نفسه في ظهورها الأول على حلبة مونزا الإيطالية خلال "سباق العالمين" (Trofeo dei due Mondi) عام 1958.

واختارت علامة "الرمح الثلاثي" العريقة يوم 13 مايو لإحياء ذكرى السائق البريطاني المخضرم لتحقيقه واحداً من أعظم إنجازاته في 13 مايو 1956 بحصد لقب سباق جائزة موناكو الكبرى للفورمولا 1 على متن سيارة مازيراتي

250F. ويستمد هذا الفوز أهميته من تصدّر موس ترتيب المتسابقين من اللفة الأولى وحتى اللفة 100 والأخيرة على المسار الصعب والملتوي لحلبة موناكو. وتكلل إنجاز مازيراتي حينها مع فوز السائق الفرنسي جان بيرا بالمركز الثالث على متن سيارة 250F أيضاً.

يعتبر ستيرلنج موس، الذي حقّق 16 فوزاً في 66 من سباقات الجائزة الكبرى للفـورمولا 1، واحداً من أنجح السائقين الذين لم يحالفهم الحظ أبداً للفوز باللقـب العالمي، حيث كان قاب قوسين أو أدنى من التتويج باللقب أكثر من مرة لينتهي به المطاف بالمركز الثاني في أربع بطولات، وبالمركز الثالث في ثلاث بطولات، ولهذا السبب كان يعرف باسم "الملك غير المتوّج". وقاد موس سيارة مازيراتي 250F ("سيارته المفضلة" كما كان يدعوها دوماً) خلال جميع سباقات موسم 1956 وبعض سباقات موسم 1957، وتمكن من هزيمة جميع المتسابقين باستثناء البطل الأرجنتيني خوان مانويل فانجيو علماً أن فانجيو نفسه حصل على لقب بطولة 1957 على متن سيارة مازيراتي

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250 أيضاً، الأمر الذي يؤكد موثوقية وتفوّق هذه السيارة المصنوعة في مودينا.

ويحمل النموذج الأولي لسيارة MC20 توقيع ستيرلنج موس في مسعىً لإحياء ذكرى واحد من أعظم الأسماء في تاريخ سباقات السيارات العالمية، والذي سطّر بعضاً من أفضل صفحات مازيراتي في هذا المجال. وتشمل قائمة سيارات مازيراتي التي قادها السائق البريطاني كذلك كلاً من "تيبو 60 بيردكايج"، و"تيبو 61"، و"300 إس".ولم يأتِ اختيار MC20 لإحياء ذكرى ستيرلينج موس من قبيل المصادفة؛ وإنما تسعى مازيراتي من خلال هذا الطراز إلى تأكيد هويتها الرياضية، والأهم من ذلك عودتها للعب دور رائد في حلبات السباق بعد فوزها الأخير ببطولة العالم 2010 مع سيارة استثنائية أخرى هي MC12.

ويعتبر إطلاق سيارة MC20 حدثاً مهماً بالنسبة لـ مازيراتي، ليس فقط لأنها تكرّس عودة الشركة إلى عالم السباقات، بل لأنها ستكون أيضاً أول سيارة مزوّدة بمحرك جديد من تصميم وتطوير وصنع مازيراتي بالكامل.

وكان ستيرلنج موس ليحبّ هذه السيارة الجديدة بالتأكيد كونها تجسد قيم مازيراتي الحقيقية لناحية الأداء ومتعة القيادة والمكونات المبتكرة، وهي المقومات التي لطالما ميزت جميع طرازات علامة الرمح الثلاثي.