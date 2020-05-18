بهدف مكافحة "كورونا".. "جى بى غبور أوتو" تطلق حملة 100 مليون بسمة

كتب: باسل الحلواني

أطلقت مجموعة جي بي غبور أوتو، حملة #١٠٠ مليون بسمة، عبر صفحتها الرسمية بالتزامن مع جائحةcovid 19 للمساهمة في نشر الوعي و الحفاظ علي الروح الإيجابية ضمن مجموعة من الأفكار الإبداعية للتضامن المجتمعي التي تقوم بها شركة جي بي غبور أوتو (GB Auto) لمواجهة هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها البلاد.

وتعد تلك المبادرة التي اطلقتها شركةجي بي اوتو عبر موقع التواصل الاجتماعي الأكثر رواجا – Facebook - دعوة مفتوحة لحث جموع المصريين علي مشاركة الافكار الإيجابية والملهِمة و سرد مختلف الآراء و الاعتقادات عن طريق الإدلاء بشهادات مكتوبة عن اسباب اقتناعهم بأن مصر ستتعافى بسرعة من أزمة كورونا ، و مدي قدرة

المصريين علي تجاوز تلك الأوقات الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب الجائحة و التي حتما ستنتهي للأفضل.

يعد الغرض من اطلاق الحملة هو إلقاء الضوء علي النواحي الإيجابية و بث روح التفاؤل كأحد اهم الأسلحة المجتمعية لمكافحة فيروس كورونا و الحد من الأثار المترتبة علية ، هذا بجانب الالتزام التام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و التوصيات التي تنص عليها وزارة الصحة و السكان..

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لاقت"#100مليون بسمة .. امل بكرة "#رواجا واسعا و شهدت مشاركة قوية وفورية من قبل مستخدمي الفيس بوك ، ففي غضون أيام قليلة وصلت اعداد المشاركين

و المتفاعلين مع الحملة الي 250.000مشارك (engagement)مما يدل على اهتمام قوي و رغبة حقيقية من الشعب المصري في تخطي الأزمة وعودة الحياة مرة اخري مما يمثل اتجاه مجتمعي إيجابي بشكل عام .

و حيث كان نشر الايجابيات و بث روح التفاؤل هو هدف شركةجي بي اوتو من إطلاق تلك الحملة، فقد قامت الشركة مع تزايد أعداد المتفاعلين مع الحملة بتحديد عدد10رسائل مستخدمين يتم نشرها يوميا على صفحة GB Auto Facebook توضح راي المشارك و اسم صاحب المشاركة.

و من اللافت للنظر انه حتي الان 95٪ من اراء المستخدمين التي عبروا عنها كانت ايجابية و التي اكدت -حسب مشاركتهم- علي قدرة المصريين على التعافي سريعًا من الأزمة – كما ان الأسباب المتكررة التي ذكرها مستخدمو Facebook لتبرير سبب تفاؤلهم هي "إيماننا القوي" –"الثقة في المؤسسات الحكومية" - "قدرةالمصريين على مساعدة بعضهم البعض" - "صمودنا" .