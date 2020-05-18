الخليج ٣٦٥ نت – أبان مسؤولو وزارة النقل أن المملكة تحتل المركز الأول عالمياً في مجال الطرق الأكثر نمواً وتطوراً، وذلك خلال اجتماع لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس “ناصر العتيبي” مع عددٍ من المسؤولين في وزارة النقل “عن بعد”.

حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق في المملكة 73 ألفاً و300 كيلومتر، منها 12 ألف كيلومتر من الطرق مزدوجة المسار وأكثر من 5 آلاف جسر، كما أحرزت المملكة تقدماً على صعيد جودة البنية التحتية للطرق باحتلالها المركز 26 متقدمة بأربعة مراكز عن العام السابق، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.

وأوضح مسؤولو اللجنة أن هذا المؤشر يُعنى بالطرق من ناحية الطاقة الاستيعابية والحالة العامة، كما تقدمت المملكة في العديد من المؤشرات المعنية بالموانئ وخدمات النقل الجوي والقطارات.

Advertisements

والجدير بالذكر أن وزارة النقل تعمل على تنسيق أعمال منظومة النقل، ودعم التشريعات المنظمة للقطاع وجميع أعمال التخطيط، والإشراف على قطاعات النقل البري والبحري والجوي بالمملكة؛ تحقيقاً لأهداف رؤية الممكلة 2030 لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث ويعزز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.