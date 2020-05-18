المملكة تحتل المركز الأول عالمياً في مجال الطرق الأكثر نمواً وتطوراً

الخليج ٣٦٥ نت – أبان مسؤولو وزارة النقل أن المملكة تحتل المركز الأول عالمياً في مجال الطرق الأكثر نمواً وتطوراً، وذلك خلال اجتماع لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة اللواء مهندس “ناصر العتيبي” مع عددٍ من المسؤولين في وزارة النقل “عن بعد”.
حيث بلغ إجمالي أطوال الطرق في المملكة 73 ألفاً و300 كيلومتر، منها 12 ألف كيلومتر من الطرق مزدوجة المسار وأكثر من 5 آلاف جسر، كما أحرزت المملكة تقدماً على صعيد جودة البنية التحتية للطرق باحتلالها المركز 26 متقدمة بأربعة مراكز عن العام السابق، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وأوضح مسؤولو اللجنة أن هذا المؤشر يُعنى بالطرق من ناحية الطاقة الاستيعابية والحالة العامة، كما تقدمت المملكة في العديد من المؤشرات المعنية بالموانئ وخدمات النقل الجوي والقطارات.
والجدير بالذكر أن وزارة النقل تعمل على تنسيق أعمال منظومة النقل، ودعم التشريعات المنظمة للقطاع وجميع أعمال التخطيط، والإشراف على قطاعات النقل البري والبحري والجوي بالمملكة؛ تحقيقاً لأهداف رؤية الممكلة 2030 لتصبح مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث ويعزز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستوى الدولي.
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