شاهد سباق تسارع بين كورفيت C8 وموستنج GT500 “فيديو”

الخليج ٣٦٥ نت – في مقطع فيديو نشرته شركة التعديل هينيسي بيرفورمانس عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، نشاهد سباقاً بين سيارتي كورفيت الجديدة وموستنج شيلبي جي تي 500 أقوى سيارات فورد حتى الآن!

ويتضمن الفيديو محاولتين، الأولى هي الانطلاق من السكون لنجد أن سيارة كورفيت الجديدة تبهرنا بانطلاقة مستقيمة أسرع من الشيلبي، إلا أنه في النهاية نجد أن موستنج شيلبي تجاوزتها وهي تسير بسرعة 193 كم/س، وفي المحاولة الثانية كانت انطلاقة السيارتين من السرعة 64 كم/س، وبالتأكيد كان الفوز من نصيب فورد موستنج شيلبي جي تي 500.

كورفيت C8 Z51 موديل 2020

تأتي بمحرك وسطي 8 سلندر سعة 6.2 لتر يولد قوة 490 حصان، ولكن النسخة التي ظهرت في هذا التحدي مزودة بحزمة Z51 تولد قوة 495 حصان و637 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل مع ناقل حركة DCT من 8 سرعات دبل كلتش، لتتسارع السيارة من 0 إلى 96 كم/س في أقل من 3 ثواني، وتبلغ سرعتها القصوى 312 كم/س.

ثانياً: فورد موستنج شيلبي GT500 2020

تأتي بمحرك 8 سلندر سعة 5.2 لتر مع سوبرتشارج سعته 2,65 لتر، يوّلد قوة 760 حصان و847 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل مع ناقل حركة 7 سرعات دبل كلتش، لتتسارع السيارة من السكون وصولاً إلى 96 كم/س في 3.3 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 289 كم/س.