هوندا سيفيك تتحول إلى نسخة رديئة من بوجاتي فيرون “فيديو وصور”

الخليج ٣٦٥ نت – منذ عدة سنوات انتشرت أخباراً حول تحويل سيارة هوندا سيفيك إلى نسخة طبق الأصل من بوجاتي فيرون! وذلك بواسطة مجموعة من الألياف الزجاجية فقط!

يبدو أن هذه الأخبار تحولت إلى حقيقة فهذه النسخة من بوجاتي والمدرجة على eBay، بسعر 4500 دولاراً (16,875 ريال سعودي) يجعلنا نشك في أمرها ونعود إلى تلك الأخبار القديمة! نعـم هذه السيارة مبنية على سيارة هوندا سيفيك 1993!

ربما تم تقليد واجهة بوجاتي فيرون بشكل جيد إلا أن هناك عدد قليل من المشاكل، بما في ذلك المصد المنتفخ ودعم تدفق الهواء المتدهور، كما أن جوانب السيارة لا تشبه إلى حد كبير السيارة الأسطورية، وفي الخلف نجد أن الوضع أفضل قليلاً فيما يخص المصد الخلفي.

وتأتي هذه السيارة التي تُسمى “سيفيك جاتي” بأربعة مصابيح خلفية مستديرة وتم نقل المقصورة إلى حد كبير، ويُقال أنها قد حصلت على ترقيات بسعر 1600 دولار (6000 ريال سعودي)، ومن بين الترقييات أو التغييرات “نظام الصوت” الذي يأتي بأربعة مكبرات صوت في كل باب، وتتميز هذه السيارة بمقاعد جلدية مع تطريز “سيفيك جاتي” المخصص.

وفيما يخص المحرك، بالتأكيد لن تجد محرك W16 رباعي الشاحن التوربيني بسعة 8.0 لتر تحت الغطاء، وبدلاً من ذلك تعمل هذه السيارة بمحرك تيربو رباعي الاسطوانات ومجموعة ترقيات أخرى.

وأخيراً، يدّعي البائع أنه أنفق حوالي 12,000 دولار (45,000 ريال سعودي) على هذه السيارة التي صنعها من أجل المتعة والمحادثات والعروض على حد قوله، ويزعم أيضاً أن شخصين قد توقفوا لالتقاط الصور مع السيارة، سائلين إلى أي عام تنتمي هذه البوجاتي! في إشارة منه إلى أنها تشبه السيارة الأصلية!

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