موجز العين للسيارات.. ستروين تنافس مرسيدس والعمالقة يستأنفون الإنتاج

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

حقق إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، انتصارا مهما في المعركة الدائرة بينه وبين السلطات في كاليفورنيا الأمريكية بشأن إعادة فتح مصنعه بالولاية.

ذكر تقرير لمجلة فوربس الأمريكية أن ارتفاع درجات الحرارة داخل السيارات قد يجعلها واحدة من أخطر الأماكن التي يمكن أن تترك فيها طفلا أو هاتفا جوالا أو حيوانا أليفا، وأن الكثير من الحوادث المأساوية تقع سنويا بسبب ذلك، لكن هذا الخطر قد يجعله مفيدا في الحرب ضد فيروس كورونا.

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تستأنف الشركات الثلاث العملاقة في صناعة السيارات في ديترويت تدريجيا إنتاجها في أمريكا الشمالية ابتداء من الإثنين، غير أن أجواء القلق ستبقى سائدة في سائر خطوط التجميع، حيث يصعب التزام مبدأ التباعد الاجتماعي لتفادي مخاطر انتقال عدوى كوفيد-19.

أعلنت شركة ستروين عن إطلاق نسخة كهربائية من سيارتها Jumpy، التي تنتمي لفئة الموديلات الخدمية الصغيرة.

أجرت شركة بوسايدون تعديلات تقنية على السيارة مرسيدس A 45 لرفع معدلات أدائها.

وأوضحت الشركة الألمانية أن التعديلات، التي تم إجراؤها على محرك السيارة ووحدة التحكم بناقل الحركة، زادت قوته من 421 حصانا إلى 525 حصانا، كما زاد عزم الدوران الأقصى من 500 إلى 600 نيوتن متر.